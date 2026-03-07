Ruptura del precio de Bitcoin: enorme muro de oferta en 72.000 USD

El precio de Bitcoin ha superado los 70.000 USD en un intento decisivo de ruptura, pero el repunte ha chocado directamente contra un bloque denso de órdenes de venta. Los traders vigilan ahora un muro de oferta crítico entre los 71.800 y los 73.000 USD, un rango que históricamente ha actuado como un cementerio para el impulso alcista.

Aunque el reciente movimiento de impulso superó la barrera psicológica de los 70.000 USD, los analistas advierten que no recuperar los 73.500 USD podría confirmar una configuración técnica desastrosa. Lo que está en juego en este nivel específico es mucho.

Un rechazo aquí no solo señalaría una pausa, sino que podría validar una estructura bajista macro que se ha estado gestando durante meses.

Análisis técnico del precio de Bitcoin: el patrón Hombro-Cabeza-Hombro apunta a los 50.000 USD

La principal preocupación para los traders técnicos es la aparición de un potencial patrón de Hombro-Cabeza-Hombro (HCH) en temporalidades superiores. Si bien el repunte reciente ha sido potente, ha empujado la acción del precio hacia una zona que es una «zona de resistencia históricamente importante». Esta área, específicamente el nivel de resistencia de BTC en 72k USD, marca la línea de cuello de una formidable estructura de reversión.

Si los alcistas no logran cerrar velas diarias por encima de los 73.500 USD, el rechazo podría completar el hombro derecho de esta formación bajista.

El movimiento medido para tal ruptura es severo. Las proyecciones técnicas estándar para un patrón HCH de esta magnitud sugieren un objetivo a la baja cerca de los 50.000 USD. Esto se alinea con la estructura bajista más amplia donde los precios permanecen por debajo de la línea de tendencia bajista a largo plazo desde máximos históricos anteriores. Además, las medias móviles de 50 y 200 días continúan mostrando una pendiente negativa, una condición que típicamente favorece la venta en la fuerza en lugar de perseguir rupturas.

Los indicadores de impulso ofrecen una señal mixta pero cautelosa. Aunque el RSI se ha recuperado del territorio de sobreventa, aún no ha confirmado una reversión alcista, manteniéndose en una zona neutral que a menudo precede a la volatilidad. Para que la tesis bajista quede invalidada, Bitcoin debe recuperar decisivamente los 74.500 USD, desmantelando efectivamente el muro de oferta y cambiando la estructura de nuevo a una acumulación alcista.

fuente: Tradingview

Flujos cripto institucionales: el muro de oferta construido sobre el volumen de finales de 2025

La resistencia de 72.000 USD no es arbitraria; representa una concentración masiva de volumen transaccional de finales de 2025. Durante ese periodo, los traders institucionales y minoristas acumularon fuertemente en el rango de 72.000 a 76.000 USD, solo para ver cómo los precios colapsaban poco después. A medida que el precio regresa a este nivel, estas posiciones en pérdidas alcanzan el punto de equilibrio, creando un evento natural de «liquidez de salida» que se manifiesta como un persistente muro de oferta.

A pesar de la presión superior, hay signos de una fuerte absorción.

Datos recientes indican que los ETF de Bitcoin al contado en EE. UU. han registrado más de 500 millones de USD en entradas durante este repunte, lo que sugiere que la demanda institucional está intentando digerir las órdenes de venta heredadas. Esta batalla entre el capital institucional fresco y la oferta antigua probablemente dictará la tendencia por el resto del mes.

Sentimiento macro: la divergencia en el índice de Miedo y Codicia señala cautela

Mientras que los aspectos técnicos del mercado cripto pintan un panorama precario, el entorno macro agrega otra capa de complejidad. Las tensiones geopolíticas, particularmente la escalada del conflicto en Oriente Medio, han impulsado al alza los precios del petróleo e inicialmente asustaron a los activos de riesgo. Sin embargo, Bitcoin ha mostrado resiliencia, cotizando más como un refugio en las últimas sesiones que como un activo de riesgo de beta alta.

Aun así, el sentimiento sigue siendo frágil.

El índice de Miedo y Codicia Cripto se ha mantenido cerca de mínimos extremos (alrededor de 10), lo que indica que, a pesar del rebote del precio, los participantes del mercado tienen una profunda incertidumbre. Esta dinámica de «subir un muro de preocupaciones» a veces puede alimentar los repuntes, pero también deja al mercado vulnerable a cambios repentinos de sentimiento.

Voces prominentes instan a la cautela. El patrón Hombro-Cabeza-Hombro que apunta a la zona baja de los 50.000 USD se alinea con las advertencias recientes de comentaristas macro bajistas.

LEE sobre las criptomonedas más baratas

next