Snorter Bot cierra preventa tras captar 5,3 millones

El token Snorter Bot (SNORT) cerró oficialmente su preventa el lunes, aunque el equipo ha abierto una ventana adicional de siete días para que los compradores puedan hacerse con SNORT al precio de listado exacto.

Esta prórroga ofrece a los inversores tempranos una última oportunidad antes de que comience la negociación en los principales exchanges, donde una mayor demanda podría elevar rápidamente los precios. Con la fecha de reclamación fijada para el 27 de octubre a las 14:00 UTC, quedan seis días para sumarse a esta fase previa al lanzamiento.

Tras el evento de generación de tokens, Snorter Bot contempla una expansión multicadena más allá de Solana, permitiendo a su motor de trading rastrear las mejores memecoins en otros ecosistemas. A 0,1083 dólares por token, esta podría ser la última ocasión para adquirir SNORT antes de su debut oficial.

Por qué los inversores anticipados acumulan SNORT

Quien haya seguido la preventa sabe que Snorter Bot aspira a liderar la carrera de bots de trading en Telegram, compitiendo directamente con Banana Gun, Maestro y Trojan.

If it’s glowing green, it leads to profit. I'm in. Snorter is giving you all a 7 day extension to jump in before we go live. Let's go. pic.twitter.com/HrVhmimsXj — Snorter (@SnorterToken) October 20, 2025

Lo que distingue a Snorter es su base técnica y velocidad. Construido sobre Solana, hereda comisiones bajas y procesamiento ultrarrápido de transacciones. Pero en lugar de utilizar puntos finales RPC públicos que suelen congestionarse, Snorter opera mediante conexiones RPC personalizadas: nodos dedicados de Solana que priorizan su flujo transaccional.

Esta arquitectura ejecuta operaciones con velocidad excepcional y otorga ventaja en la detección temprana de memecoins. El bot escanea continuamente las colas de transacciones en tiempo real de Solana, los feeds de validadores y los pools de liquidez, identificando nuevas acuñaciones, inyecciones de liquidez y cambios repentinos que señalan lanzamientos en fase inicial.

Una vez detectados, los traders pueden actuar instantáneamente a través de la interfaz de Telegram, ejecutando operaciones directamente desde la aplicación. La precisión del sistema procede de un protocolo de filtrado multinivel que examina automáticamente la seguridad del contrato, profundidad de liquidez y señales de alerta. Las honeypots, rugpulls y pools superficiales se filtran en segundos, dejando solo tokens seguros.

Esta combinación de velocidad, precisión y protección ha impulsado la explosiva preventa de Snorter —recaudando más de cuatro veces lo que Banana Gun— y explica por qué el acceso anticipado al token SNORT podría convertirse en una ventaja valiosa en el espacio de bots de trading.

Trading automático impulsado por IA tras el lanzamiento

La velocidad significa poco si un bot queda confinado a una sola cadena. Con las memecoins de Binance robando protagonismo recientemente —incluido el legendario multiplicador de 2.260x que convirtió 3.500 dólares en 7,9 millones en tres días—, la capacidad multicadena se ha convertido en esencial.

Después del evento de generación de tokens, Snorter iniciará su expansión multicadena, integrándose primero con Ethereum y posteriormente con Binance, Base y Polygon. Este movimiento proporciona acceso a los ecosistemas de memecoins más activos y lo sitúa por delante de competidores como Trojan, limitado a Solana.

Snorter añadirá más herramientas dentro de Telegram. Una actualización importante será el Panel de Cartera: escribiendo /portfolio, los usuarios recibirán una tarjeta de rendimiento que muestra ganancias, pérdidas, base de coste y beneficios realizados en tiempo real sin salir de la aplicación.

Más adelante, Snorter introducirá algoritmos de trading asistidos por IA, permitiendo ejecución automatizada de operaciones directamente a través de Telegram, funcionando junto al sistema de copy-trading existente. También están previstas asociaciones DeFi adicionales para ampliar la utilidad del token SNORT, incluyendo derechos de voto en gobernanza.

Una fracción de cuota de mercado podría disparar SNORT

El token SNORT constituye el núcleo de un sistema de trading que podría redefinir cómo operan los traders de criptomonedas.

Solo en la última semana, los principales bots gestionaron conjuntamente 392 millones de dólares en volumen de negociación. Si Snorter cumple su objetivo de ser la alternativa más rápida, incluso capturando una fracción de ese flujo podría disparar su valoración totalmente diluida actual de 54 millones varias veces.

Este potencial solo pertenece a quienes actúan con anticipación. Snorter ha abierto una última ventana de seis días para comprar SNORT a su precio de listado exacto antes de comenzar a cotizar en los principales exchanges. Dada la creciente atención del proyecto y su ambiciosa hoja de ruta, esta podría ser la última oportunidad para asegurar SNORT a su precio más bajo.

Para comprar SNORT, basta con dirigirse al sitio web de Snorter Bot Token y adquirir el token utilizando SOL, ETH, BNB, USDT, USDC o tarjeta de crédito.