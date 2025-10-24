Snorter Bot quema la mitad de sus tokens antes del lanzamiento

A solo tres jornadas del debut oficial, Snorter Bot Token (SNORT) ha ejecutado una quema masiva que elimina 250 millones de tokens de los 500 millones iniciales. Esta decisión estratégica beneficia directamente a quienes participaron en la preventa, al reducir drásticamente la oferta circulante.

El proyecto se posiciona como alternativa a plataformas consolidadas en Telegram, entre las que destacan Maestro, Unibot, BONKbot, Cryptohopper y Banana Gun. La ventaja competitiva de Snorter radica en su implementación sobre Solana, una blockchain que garantiza transacciones más rápidas y económicas frente a sus rivales basados en Ethereum.

Con 5,4 millones de dólares recaudados durante la preventa y un precio de 0,1083 dólares por unidad, los analistas comienzan a prestar atención.

BIG ANNOUNCEMENT: Snorter team just incinerated a huge burn, 50% of token supply. My friends, you are simply not bullish enough for the token launch on Monday. Last few days to jump in early. https://t.co/kMnkFjGb5c pic.twitter.com/NIoQQphP5g — Snorter (@SnorterToken) October 24, 2025

Última oportunidad de compra al precio de salida

El reloj corre. En 72 horas, la ventana de adquisición se cerrará definitivamente y el token comenzará a cotizar en mercados abiertos, donde el precio quedará sujeto a las fluctuaciones habituales. Quienes deseen asegurar SNORT al precio de listado oficial deben actuar antes del domingo por la tarde.

La comparación con Banana Gun resulta reveladora: ese proyecto alcanzó una capitalización de mercado de 250 millones de dólares en su momento álgido, un referente que sugiere margen de crecimiento considerable para Snorter, especialmente conforme expanda su presencia en distintas cadenas de bloques.

Características técnicas que marcan diferencia

Snorter Bot inició su preventa en mayo y desde entonces ha mantenido un ritmo de captación cercano al millón de dólares mensual. Su diseño técnico presenta ventajas específicas frente a la competencia directa.

Mientras que Banana Gun y Maestro operan principalmente sobre Ethereum —con las limitaciones de velocidad y coste que ello implica—, Snorter aprovecha la infraestructura de Solana para ejecutar órdenes con mayor eficiencia. Trojan, aunque también funciona sobre Solana, carece de capacidad multichain, una funcionalidad que Snorter ya tiene prevista para Ethereum, Binance, Polygon y Base.

Spooky season in full effect. All I'm seeing is green candles. Last few days to jump in before launch. pic.twitter.com/y7iJJfXsnL — Snorter (@SnorterToken) October 24, 2025

Las comisiones por transacción se sitúan en el 0,85%, la tasa más baja del sector, accesible simplemente manteniendo tokens SNORT en cartera. Pero el elemento diferenciador reside en sus capacidades de detección temprana: el sistema escanea colas de transacciones en directo, feeds de validadores y pools de liquidez para identificar monedas meme con potencial alcista antes de que entren en el radar general.

Cada oportunidad detectada pasa por filtros automáticos de seguridad del contrato, profundidad de liquidez y riesgos de estafa, proporcionando a los usuarios una ventaja temporal considerable en sus operaciones.

Artículo relacionado: lee cómo comprar Snorter Token mientras dure la preventa

Hoja de ruta y próximos movimientos

El 27 de octubre a las 14:00 UTC tendrá lugar el Evento de Generación de Tokens, momento en que los compradores podrán reclamar sus SNORT. Posteriormente comenzarán los listados en exchanges, donde se incorporarán herramientas de apalancamiento y análisis avanzado.

La expansión multichain hacia ecosistemas compatibles con Ethereum figura como prioridad inmediata. El desarrollo incluye un panel de cartera integrado en Telegram que mostrará beneficios, pérdidas, base de coste y ganancias realizadas sin salir de la aplicación.

Para fases posteriores, el equipo contempla algoritmos de trading impulsados por inteligencia artificial, alianzas en el ámbito DeFi y gobernanza comunitaria mediante el token SNORT, que otorgará poder de voto en decisiones clave del proyecto. También está previsto el lanzamiento de APIs de trading para desarrolladores.

Cómo participar en las últimas horas

La compra puede realizarse en el sitio web oficial de Snorter Bot Token mediante SOL, ETH, BNB, USDT, USDC o tarjeta de crédito. Los tokens adquiridos son elegibles para staking con una rentabilidad anual dinámica del 102%.

El proyecto recomienda Best Wallet, disponible en Google Play y Apple App Store, que facilita el proceso de reclamación al mostrar las compras automáticamente dentro de la aplicación antes del evento de generación.

La comunidad mantiene presencia activa en X e Instagram para quienes busquen información actualizada sobre el desarrollo del proyecto.