Mientras la mayoría de las meme coins se congelan tras el desplome relámpago del 10 de octubre, una figura resiste imperturbable. Un oso hormiguero, en equilibrio sobre una vela verde, encarna la serenidad en medio del caos.

Es Snorter, la imagen del Snorter Bot Token (SNORT), un proyecto que promete olfatear las oportunidades ocultas en el mercado de las criptomonedas más volátiles.

Un radar para el próximo “100x”

Con un enfoque metódico, el bot de Snorter analiza movimientos y flujos de liquidez en busca de la próxima moneda con potencial explosivo antes de que el resto del mercado la detecte. A contracorriente del sentimiento bajista, el proyecto ha seguido captando fondos durante su preventa, mientras perfecciona la tecnología que sustenta su motor de detección.

El bot, integrado en Telegram, promete ofrecer a los traders una ventaja competitiva incluso en plena desaceleración. Pero el reloj corre: faltan solo cinco días para comprar SNORT al precio actual de 0,1079 dólares, antes de que se incremente automáticamente hasta su lanzamiento. Una vez concluida la preventa, el token se listará en los principales exchanges, donde se espera que su cotización se sitúe muy por encima de los niveles iniciales.

El “meme winter” y el frenazo del mercado

El pasado viernes, Bitcoin (BTC) cotizaba en torno a los 122.000 dólares tras marcar un nuevo máximo histórico de 126.000. Todo apuntaba al inicio de otra temporada dorada de meme coins, hasta que las tensiones comerciales y los temores a nuevos aranceles provocaron una liquidación masiva, la mayor en la historia del sector: unos 19.000 millones de dólares evaporados en un solo día.

Bitcoin llegó a caer hasta los 109.000 dólares, estabilizándose después cerca de los 112.000. Aun así, analistas como el podcaster Scott Melker calificaron la corrección de “estructural”, defendiendo que el mercado sigue siendo alcista en el llamado “Uptober”.

After the largest liquidation in crypto history, I expected October to be deep in the red. Somehow, it’s still holding on. Which honestly feels like a small miracle. Let’s get this out of the way: I don’t think we’re entering a bear market. If I wanted to argue that, I could -… — The Wolf Of All Streets (@scottmelker) October 14, 2025

La volatilidad, sin embargo, ha llevado a muchos inversores a replegarse, sumiendo a las meme coins en un nuevo “invierno”. Pero la historia del criptoecosistema demuestra que, cuando el ánimo se enfría, suele emerger un token capaz de multiplicar fortunas.

Tecnología de alta frecuencia sobre Solana

Snorter Bot aspira a convertirse en ese hallazgo. Su motor opera sobre Solana (SOL), lo que le confiere una velocidad y eficiencia inalcanzables para los bots basados en Ethereum, como Maestro o Banana Gun. Analiza en tiempo real colas de transacciones, validadores y pools de liquidez, identificando inyecciones de capital antes de que el mercado reaccione.

Además, su estructura de comisiones es una de las más competitivas del sector: solo 0,85 % por operación, activable mediante la tenencia de tokens SNORT, lo que otorga utilidad directa y rentabilidad a los inversores.

Un competidor directo de los grandes bots

El proyecto se perfila como rival de Banana Gun, cuyo valor llegó a multiplicarse por 230 desde su primera ronda hasta alcanzar una capitalización de 276 millones de dólares. Snorter ya roza los 5 millones en financiación inicial y destina un 25 % de los fondos a desarrollo y otro 20 % a marketing y expansión.

Paste address. Liquidity hits. Snorter buys. Easy lambo. pic.twitter.com/ahpDGafxlI — Snorter (@SnorterToken) October 12, 2025

Últimos días para entrar en la preventa

Los próximos cinco días serán decisivos: quienes participen podrían aprovechar el impulso inicial de un proyecto que combina velocidad, multichain y bajas comisiones. Los tokens pueden adquirirse con SOL, ETH, BNB, USDT, USDC o tarjeta bancaria y empezar a generar rendimientos de hasta un 108 % APY mediante staking.

Para gestionar los SNORT, la firma recomienda Best Wallet, disponible en Google Play y App Store, donde los saldos de preventa y nuevas oportunidades aparecen directamente en la aplicación.

En plena calma tensa del mercado, Snorter Bot Token pretende demostrar que incluso en el “meme winter” todavía hay lugar para los valientes.