Solana apunta a $110 y LiquidChain atrae al dinero inteligente

El mercado de las criptomonedas está mostrando una notable resiliencia. En una reacción inesperada al incremento de las tasas de interés de la FOMC, las cotizaciones han subido de forma generalizada. Bitcoin cotiza cerca de los $77.900 (un avance diario del 2%), empujando la capitalización total del mercado de criptomonedas a los $2,67 billones (un 2,15% más hoy) con un índice de Miedo y Codicia (Fear and Greed) que registra una puntuación de 66 (Codicia).

En medio de este panorama alcista, Solana destaca con fuerza tras superar los $106 (un alza del 6% tanto en el día como en la semana) y situar la marca de los $110 a un suspiro. Sin embargo, los inversores de «dinero inteligente» no solo están acumulando SOL; están buscando proyectos de infraestructura capaces de conectar esta Layer 1 de alta velocidad con el resto del ecosistema. Esta rotación de capital explica por qué la preventa de LiquidChain (LIQUID) ha recaudado casi $1 millón, convirtiéndose en uno de los objetivos más codiciados por ballenas y minoristas que buscan el próximo gran multiplicador.

La actualización SIMD-0525: Solana vuela un 17% más rápido y apunta a los $110

El catalizador detrás del reciente impulso de Solana es puramente técnico. La red ha reducido su tiempo de slot objetivo de 300 a 250 milisegundos, lo que incrementa la velocidad de reloj de la Layer 1 en un 17% y le permite procesar cuatro slots por segundo. Esta mejora técnica se suma al incremento del tamaño de las transacciones implementado el pasado martes, otorgando a los desarrolladores un mayor margen de maniobra y una latencia significativamente menor.

Históricamente, Solana ha ejecutado reducciones progresivas en sus tiempos de slot para mantenerse a la vanguardia tecnológica, pasando de 400 ms a 350, luego a 300, y ahora a 250. Dado que las épocas (epochs) se mantienen fijas en 432.000 slots, su duración se ha reducido de unas 36 horas a aproximadamente 30 horas. Si las tasas de bloques omitidos (block-skip rates) se mantienen estables, el equipo técnico no descarta una futura reducción a 200 milisegundos.

Bajo la propuesta SIMD-0525, cada slot requiere ahora menos capacidad de cómputo y datos. Al generarse más bloques por segundo, los saldos en billeteras, exchanges, oráculos y creadores de mercado automatizados (AMMs) se actualizan casi en tiempo real, reduciendo drásticamente las operaciones fallidas o el deslizamiento de precios (slippage). Los validadores siguen liderando por cuatro slots, pero la ventana temporal para la firma fuera de línea se reduce a un segundo (en lugar de 1,2 segundos).

Los traders han reaccionado con rapidez ante estas mejoras operativas. El analista de derivados Castillo publicó recientemente un análisis técnico simplificado de SOL en el que identifica una zona de resistencia potencial en torno a los $120, un objetivo que podría alcanzarse en los próximos meses.

Just teleport $SOL to $120 already. Took some calls on $SOL w/ strike price of $106 and $112. Just seems like free money man. pic.twitter.com/2ikiAkg97D — Castillo Trading (@CastilloTrading) September 18, 2026

La tesis de inversión de LiquidChain: Tokenómica y el hito de $1 millón

Mientras la red Solana optimiza su velocidad, sigue enfrentando un problema estructural: su liquidez permanece aislada de gigantes como Bitcoin y Ethereum. Aquí es donde radica la propuesta de valor de LiquidChain (LIQUID), una Layer 3 diseñada para unificar el capital de estas tres redes en una única capa de ejecución sin necesidad de recurrir a complejos procesos de envoltura (wrapping) de tokens.

La arquitectura de LiquidChain utiliza una máquina virtual compatible con Solana para ejecutar aplicaciones de forma ultra rápida, mientras que sus pruebas cross-chain verifican de forma nativa las cuentas de Solana, las UTXO de Bitcoin y el estado de Ethereum. Esto permite la liquidación atómica y directa de transacciones cross-chain, atrayendo a desarrolladores que ahora pueden diseñar protocolos accesibles para los usuarios de las tres redes simultáneamente.

Para los inversores orientados al valor, la tokenómica de LIQUID presenta un diseño altamente estratégico. El token nativo será el único medio para pagar las tarifas de red, realizar staking y participar en la gobernanza. Con un suministro total de 11.800.000.100 tokens, la distribución se ha estructurado de la siguiente manera:

35% destinado al Desarrollo de la red.

destinado al Desarrollo de la red. 32,5% asignado a LiquidLabs.

asignado a LiquidLabs. 15% bajo custodia en AquaVault.

bajo custodia en AquaVault. 10% reservado para Recompensas de la comunidad.

reservado para Recompensas de la comunidad. 7,5% enfocado en Crecimiento y listados en exchanges.

Actualmente, en la Etapa 106 de su preventa, el proyecto ya ha recaudado aproximadamente $967.500, acercándose rápidamente a su objetivo a corto plazo de $1,08 millones. Con un precio de entrada de $0,014956 por token y la posibilidad de acceder a un APY de staking estimado en el 1.180% desde el momento de la compra, los inversores de fase inicial cuentan con un incentivo de rendimiento muy competitivo.

Cómo asegurar una posición en la preventa de LIQUID

Participar en la preventa antes del próximo incremento de precio por etapa es un proceso sencillo. Los usuarios interesados pueden acceder al sitio oficial de LiquidChain, conectar su billetera web3 y seleccionar su método de pago preferido. La plataforma acepta de forma nativa BTC, ETH, SOL, BNB, USDT y USDC, además de permitir compras directas con tarjeta bancaria.

Alternativamente, la compra y gestión de los tokens puede realizarse a través de la aplicación de criptomonedas Best Wallet, que unifica el almacenamiento, el seguimiento de cartera y las funciones de staking en una sola interfaz móvil. La aplicación está disponible para dispositivos iOS en la Apple App Store y para Android en Google Play.

Nota de riesgo: Aunque los proyectos de infraestructura en fase de preventa ofrecen un potencial de retorno asimétrico muy atractivo, también conllevan los riesgos inherentes a la tecnología en desarrollo y a la volatilidad del mercado cripto. Se recomienda a los inversores analizar detalladamente la propuesta y diversificar sus posiciones de manera responsable.

Para mantenerse al tanto de los próximos listados en exchanges y las actualizaciones tecnológicas de esta Layer 3, Siga a LiquidChain en X y únase al grupo de Telegram del proyecto.