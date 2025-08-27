Trump destituye a una gobernadora de la Reserva Federal

Donald Trump ha anunciado el cese de Lisa Cook, miembro del consejo de gobernadores de la Reserva Federal. Una decisión controvertida y de dudosa legalidad que cuestiona la independencia del banco central estadounidense. Los mercados reaccionaron con nerviosismo: el dólar se debilitó, los rendimientos de la deuda se desajustaron… y las criptomonedas emergieron como posibles beneficiadas.

Trump contra Lisa Cook: acusaciones poco claras

El lunes 25 de agosto, Trump comunicó su intención de destituir a Lisa Cook, nombrada en 2022 por Joe Biden. El motivo esgrimido: supuestas irregularidades en sus hipotecas. Según la acusación, habría declarado dos residencias principales para acceder a mejores condiciones de crédito.

La economista rechazó las acusaciones de inmediato y subrayó que el presidente carece de autoridad legal para apartarla sin un procedimiento formal. La legislación estadounidense establece que un gobernador de la Fed solo puede ser destituido “por causa justificada” y con pruebas sólidas. De momento, la Casa Blanca no ha iniciado dicho proceso, lo que anticipa un pulso institucional que podría alargarse.

Mercados en vilo: el dólar se resiente, la deuda se tensiona

Con independencia de que las acusaciones prosperen o no, el anuncio agitó a los inversores. El dólar cayó en torno a un 0,3 %, reflejo de la pérdida de confianza en la estabilidad institucional de la divisa. Al mismo tiempo, los rendimientos de los bonos oscilaron con fuerza: los plazos cortos se abarataron, mientras los tipos a largo repuntaron.

En este clima de incertidumbre, los refugios tradicionales recuperaron protagonismo: el oro subió con fuerza y el yen japonés ganó terreno. Y aunque el mercado de criptomonedas sigue siendo más volátil, empieza a captar de nuevo la atención de quienes buscan alternativas al sistema financiero convencional.

Lee sobre las acciones de criptomonedas

Un precedente inquietante: ¿se tambalea la independencia de la Fed?

Más allá de la coyuntura, lo que preocupa a analistas e inversores es el precedente institucional. Intentar cesar a un gobernador de la Fed sin respetar el procedimiento socava un pilar básico de la economía estadounidense: la independencia de su banco central.

Si la Fed quedase sometida a las presiones políticas de la Casa Blanca, su credibilidad internacional se vería gravemente dañada. Los expertos temen un escenario en el que la Reserva Federal se vea forzada a bajar los tipos de interés para satisfacer exigencias del Ejecutivo, lo que minaría la confianza en el dólar y podría generar repercusiones globales.

El papel de las criptomonedas

En este contexto, los activos digitales recuperan protagonismo como alternativa descentralizada. Un dólar debilitado, una Fed cuestionada y una inflación persistente son factores que juegan a favor de Bitcoin, Ethereum y otras criptodivisas.

Aunque los precios siguen marcados por la volatilidad, varios analistas apuntan que, si la crisis institucional se agrava, las criptomonedas podrían convertirse en refugio estratégico. Especialmente si la Reserva Federal opta por una política monetaria más laxa:

“Cada vez que la Fed ha insinuado un giro más acomodaticio, los activos de riesgo —acciones tecnológicas y tokens digitales incluidos— han vivido repuntes notables”, recordaba Charu Chanana en declaraciones a Reuters.

Sigue leyendo: ¿qué criptomoneda comprar?

Reacciones: entre la especulación y la cautela

La destitución de Lisa Cook se sigue con lupa en los foros financieros y en redes sociales como X o Reddit. Algunos usuarios ya hablan de un “Watergate de la Fed”, mientras otros lo interpretan como el catalizador de una nueva etapa alcista para Bitcoin.

El desenlace, sin embargo, sigue abierto. Si Trump da marcha atrás o si Cook es restituida, el impacto podría diluirse pronto. Pero si el pulso se prolonga —o si otros gobernadores pasan a estar en el punto de mira—, la crisis podría escalar y abrir un frente mucho más profundo en la economía estadounidense.

Más sobre las criptomonedas que van a subir