Plus de 2 milliards de dollars volés en 2025 : la crypto face à une nouvelle vague de hacks

Pour Résumer

Les piratages d’actifs crypto atteignent un nouveau sommet en 2025, avec 2,17 milliards de dollars volés.

Les attaques ciblent principalement les exchanges, les ponts cross-chain et certains wallets custodians.

Le marché réagit avec prudence, alors que la confiance dans la sécurité on-chain est fragilisée.

Une année noire pour la sécurité des actifs numériques

Le constat est brutal : en huit mois, le marché crypto a déjà perdu plus de 2,17 milliards de dollars à cause de piratages, un record qui dépasse déjà l’ensemble de l’année 2022.

Et contrairement aux années précédentes, les attaques ne se concentrent plus uniquement sur les bridges DeFi ou les protocoles exotiques.

Désormais, ce sont des infrastructures réputées robustes (exchanges centralisés, portefeuilles institutionnels, services KYC) qui tombent sous les coups d’opérations de plus en plus sophistiquées.

La dernière en date a ciblé Bybit, avec un vol estimé à 118 millions de dollars, suivi de près par une attaque contre CoinDCX pour près de 90 millions. Plusieurs analystes parlent de campagnes coordonnées, utilisant des vulnérabilités dans les smart contracts, mais aussi dans les accès API de plateformes pourtant jugées “sûres”.

La sophistication de ces attaques suggère l’intervention de groupes cybercriminels organisés, souvent liés à des États-nations.

Ce qui change en 2025, c’est que les hackers semblent cibler moins les petits protocoles expérimentaux, et davantage les infrastructures clés de la liquidité crypto. On ne parle plus d’un projet DeFi obscur, mais d’exchanges bien installés, de wallets custodians intégrés à des banques, ou même de fournisseurs de données oracles.

Cette montée en gamme inquiète les institutionnels, qui revoient à la baisse leurs expositions directes aux services à risque.

Une confiance fragilisée, malgré la résilience du marché

Malgré ces pertes colossales, le marché crypto ne s’est pas effondré. C’est peut-être le signe d’une maturité nouvelle : les investisseurs ont intégré que le risque technologique fait partie du jeu, au même titre que la volatilité. Mais la confiance dans certaines infrastructures commence à se fissurer, notamment auprès des nouveaux entrants et des institutionnels.

Plusieurs fonds d’investissement crypto ont publié des rapports recommandant d’éviter les ponts inter-chain temporaires, préférant des solutions centralisées de transfert ou des pools internes.

Le débat entre décentralisation maximale et sécurité opérationnelle revient donc au cœur des choix stratégiques. Pour certains, les hacks de 2025 montrent les limites du “tout on-chain” sans garde-fous techniques ni audits renforcés.

Le secteur de son côté réagit. De nombreuses plateformes ont annoncé un audit complet de leurs smart contracts, des refontes de systèmes de sécurité, voire des interruptions temporaires de certains services jugés vulnérables.

Des solutions de surveillance en temps réel, d’assurance on-chain et de réponse aux incidents commencent à s’imposer comme de nouveaux standards. Mais elles arrivent souvent après coup, une fois les pertes déjà enregistrées.

Le défi d’une industrie en mutation

La multiplication des attaques ne remet pas en cause l’avenir des cryptomonnaies, mais elle souligne l’urgence de renforcer les fondations. Le Web3 a longtemps fonctionné dans une logique de “move fast and break things”.

Aujourd’hui, c’est plutôt “move fast and get hacked” si rien n’est solidement pensé dès le départ. Les projets sérieux doivent désormais intégrer des équipes sécurité dès les phases de conception, et non comme rustine post-lancement.

À plus grande échelle, cette année 2025 pourrait marquer une bascule dans la manière dont les protocoles se financent, s’assurent et se développent.

L’écosystème doit choisir entre deux voies : celle d’une ouverture maximale, avec des risques permanents, ou celle d’une standardisation progressive autour de normes minimales de sécurité. Les utilisateurs, eux, trancheront à leur manière : avec leurs fonds, leur confiance… ou leur retrait.

