Vols d’électricité en Russie : des mineurs illégaux de Bitcoin dérobent 4,3 M$

Des mineurs illégaux dans la région d’Ingouchie auraient volé environ 4,3 millions de dollars d’électricité pendant le premier semestre. Cette région en Russie est réputée pour son activité minière de bitcoins.

La société a rapporté que plus de 94 % des vols d’électricité dans la région provenaient de mines illégales. De plus, ces vols étaient majoritairement liés à des opérations d’extraction de cryptomonnaies non autorisées.

La consommation d’électricité non comptabilisée en Ingouchie a atteint 37,5 millions de kWh. Alors, cela équivaut à 4,4 millions de dollars. Cette quantité d’énergie non enregistrée représente une perte importante pour la région.

Rosseti a révélé que la majeure partie de l’électricité a été volée. C’est un taux de 35,4 millions de kWh qui avait été détournée par des opérations minières illégales. La société a déclaré avoir identifié et fermé quatre grandes fermes minières illégales.

En fait, les autorités ont confisqué 450 plateformes minières. En outre, les spécialistes de Rosseti ont identifié 177 cas d’utilisation non autorisée d’électricité au cours du premier semestre 2025.

Le minage crypto est interdit jusqu’au 15 mars 2031 pendant l’hiver en Ingouchie. Cette activité est aussi interdite dans les républiques voisines du Caucase du Nord. Toutefois, c’est une pratique qui reste très répandue dans la région.

Cette activité illégale est tenue pour responsable des fréquentes coupures de courant en Ingouchie. Des observateurs dans l’Abkhazie voisine rapportent que des villages entiers sont désormais envahis par le bruit des plateformes minières.

Pour lutter contre ce fléau, les compagnies d’électricité d’Ingouchie et du Daghestan ont mis en place des stratégies. Par exemple, c’est l’octroi de primes au personnel pour l’identification des fermes minières clandestines. Ensuite, il y a aussi le déploiement de drones équipés de caméras thermiques pour détecter les opérations illicites.

Les mineurs illégaux en Ingouchie causent toujours des pertes financières importantes, notamment avec 4,3 millions de dollars d’électricité volés. Malgré l’interdiction du minage pendant l’hiver, cette activité persiste et contribue aux coupures de courant régulières dans la région.

De ce fait, excluant le déploiement des drones, l’autorité offre aussi des primes pour identifier les fermes minières illégales. Bref, ces mesures visent à endiguer ce phénomène et à protéger l’approvisionnement en électricité.

Russia is cracking down on illegal crypto mining with a new national registry for mining equipment. The aim is to enhance transparency and combat power misuse.

More info🔍https://t.co/f1tcI9hMKc#Crypto #Investment #MiningRegulation #Russia #Transparency

— Cobak (@CobakOfficial) July 9, 2025