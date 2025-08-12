Pour Résumer

A7A5 transfère 41,2 milliards $ en transactions.

Le Bitcoin atteint 119 800 €.

Un stablecoin russe contourne les sanctions.

A7A5 : un stablecoin sous haute tension

A7A5 fait des vagues. En effet, lancé en janvier 2025 à Kyrgyzstan, ce stablecoin adossé au rouble a traité 41,2 milliards de dollars en six mois, dont 1 milliard par jour, selon Elliptic.

Par ailleurs, avec 41 milliards de tokens en circulation, valorisés à 521 millions de dollars, A7A5 affiche un turnover élevé, signe d’une utilisation intensive par un groupe restreint d’acteurs.

D’ailleurs, A7A5, soutenu par Promsvyazbank, une banque russe sanctionnée, et lié à l’oligarque moldave Ilan Shor, facilite les paiements transfrontaliers, contournant SWIFT.

Effectivement, opérant sur Ethereum et Tron, il se convertit facilement en USDT, attirant les entreprises russes et chinoises.

Cependant, son lien avec Grinex, successeur présumé de l’exchange Garantex, fermé pour 60 milliards de dollars de transactions illicites, suscite des inquiétudes.

Les transactions, concentrées sur 124 portefeuilles, suivent des schémas répétitifs aux heures de bureau de Moscou, suggérant une coordination institutionnelle.

Le marché crypto réagit

Ce boom secoue l’écosystème. Le Bitcoin gagne 2,8 % à 119 800 €, tandis qu’Ethereum progresse de 1,6 % à 3 990 €. Par ailleurs, la capitalisation totale du marché crypto atteint 4 150 milliards d’euros, en hausse de 2,3 %.

Effectivement, A7A5, avec 61 % de ses volumes échangés contre des roubles, dope la liquidité sur des exchanges comme Grinex et Uniswap.

D’ailleurs, l’annonce d’une intégration des cartes bancaires PSB pour acheter A7A5, avec 24 000 détenteurs, amplifie son adoption. Cependant, un piratage de 30 millions de dollars en juillet 2025 rappelle les risques.

Effectivement, les régulateurs occidentaux, alertés par le Centre for Information Resilience, soupçonnent A7A5 d’évasion de sanctions et d’ingérence politique, notamment en Moldavie.

Par ailleurs, la capitalisation d’A7A5, à 521 millions de dollars, reste faible face à ses volumes, soulignant une activité spéculative intense.

Perspectives : un game-changer géopolitique ?

A7A5 redessine la finance mondiale. En effet, il répond à la stratégie russe de contourner les sanctions post-2022, avec 25,4 milliards de dollars en cryptos détenus par des entités russes.

Par ailleurs, son rendement annuel de 7,84 %, tiré des dépôts en roubles, attire les investisseurs dans la CEI. Effectivement, Kyrgyzstan, avec 4,2 milliards de dollars de volumes crypto en 2024, devient un hub pour ces transactions.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec des actifs comme XRP. Cependant, la volatilité et les soupçons d’activités illicites, comme le commerce de biens à double usage entre la Russie et la Chine, restent des pièges.

Ce stablecoin, bien que controversé, pourrait redéfinir les paiements transfrontaliers, mais la prudence reste de mise.

