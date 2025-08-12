Ethereum : record historique d’entrées pour les ETF US

Pour Résumer

Les ETF Ethereum US battent un record d’entrées.

Le Bitcoin atteint 119 800 €.

L’ETH attire les investisseurs institutionnels.

Un raz-de-marée pour les ETF Ethereum

Les ETF Ethereum font des vagues. En effet, le 11 août 2025, les neuf ETF Ethereum cotés aux États-Unis enregistrent 1,02 milliard de dollars d’entrées nettes en une seule journée, un record depuis leur lancement en juillet 2024.

Par ailleurs, BlackRock mène la danse avec 639,8 millions de dollars pour son ETF ETHA, suivi par Fidelity avec 276,9 millions pour FETH. Effectivement, ces chiffres surpassent le précédent pic de 726,7 millions de dollars du 17 juillet.

D’ailleurs, ce boom porte les entrées nettes cumulées à 10,83 milliards de dollars depuis mai 2025.

Les whales, détenant plus de 10 000 ETH, accumulent à un rythme inédit, absorbant la pression de vente des porteurs de 1 000 à 10 000 ETH. Cependant, l’ETH, à 3 990 €, reste 12 % sous son pic de 2021 à 4 878 €.

Par ailleurs, un RSI à 68 signale une zone haussière fragile, risquant une correction à 3 500 € si les prises de bénéfices s’intensifient.

Le marché crypto s’enflamme

Ce record secoue l’écosystème. Le Bitcoin gagne 2,8 % à 119 800 €, mais sa domination chute à 53,4 %, signe d’une rotation vers les altcoins.

Par ailleurs, la capitalisation totale du marché crypto atteint 4 150 milliards d’euros, en hausse de 2,3 %. Effectivement, des altcoins comme Solana (+9 % à 185 €) et XRP (+12 % à 2,85 €) surfent sur la vague.

D’ailleurs, les volumes sur les DEX, comme Uniswap, bondissent de 18 %, et les liquidations de shorts, à 820 millions d’euros, renforcent l’élan haussier.

Cependant, un piratage de 30 millions de dollars en juillet 2025 rappelle les risques de sécurité. Effectivement, les ETF offrent une alternative réglementée, attirant les institutionnels réticents à détenir directement des cryptos.

Par ailleurs, la baisse des ETH sur les exchanges, à 15,28 millions, un plus bas depuis 2016, suggère un stockage à long terme.

Perspectives : une altseason en vue ?

Ce raz-de-marée annonce un tournant. En effet, les analystes visent un ETH à 6 000 € d’ici fin 2025, porté par un bull flag et un inverse head-and-shoulders sur les graphiques.

Par ailleurs, les ETF Ethereum pourraient capter 15 milliards de dollars d’ici 2026, dopés par des entreprises comme BitMine, qui détient 47 331 ETH. Effectivement, la tokenisation, avec 58 % des actifs tokenisés sur Ethereum, renforce son rôle dans la finance.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec des actifs comme Chainlink.

Cependant, une chute du Nasdaq (-1,4 % à 17 600 points) ou un renversement des flux ETF pourrait freiner l’élan. Ce record d’entrées marque un jalon pour Ethereum, mais la prudence reste de mise.

