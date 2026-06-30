Aave : Standard Chartered prévoit 3 500 $ d’ici 2030

L’Aave crypto s’échangeait aux alentours de 70 $ lorsque Geoff Kendrick, responsable de la recherche sur les actifs numériques chez Standard Chartered, a initié sa couverture le 25 juin 2026, avec un objectif de cours de 3 500 $ pour la fin de l’année 2030.

Le jeton du protocole leader de la DeFi a progressé d’environ 25 % depuis ce jour la semaine dernière, s’échangeant désormais à 92 $ avec une hausse de 4,2 % sur la journée, se distinguant comme l’une des rares grandes capitalisations dans le vert ce lundi.

Cela représenterait un rendement d’environ 50x qui, selon Kendrick, surperformerait à la fois le Bitcoin et l’Ethereum sur le même horizon. L’AAVE a grimpé d’environ 15 % le jour de la publication de la note, selon la couverture de cette initiation par Binance Square.

Il ne s’agit pas simplement d’une prévision de prix haussière. C’est un argument structurel selon lequel le prêt en finance décentralisée (DeFi) entre dans une phase où les flux de capitaux institutionnels et les actifs du monde réel tokenisés (RWA) convergent vers les protocoles qui contrôlent déjà la majorité du crédit on-chain.

🔴 Standard Chartered targets Aave at $3,500 by 2030, implying 50x gain



Geoff Kendrick, head of digital assets research at Standard Chartered, initiated coverage of the Aave lending protocol with a price target of $3,500 by end-2030, up from current levels near $70.

Kendrick… pic.twitter.com/T0327sVE00 — NewsTongue (@NewsTongueX) June 24, 2026

Prévision du prix de l’Aave crypto : la thèse du prêt DeFi derrière l’objectif

La trajectoire annuelle établie par Kendrick prévoit 180 $ fin 2026, 600 $ fin 2027, 1 200 $ fin 2028, 2 200 $ fin 2029 et 3 500 $ à la fin de 2030.

Ce cadre repose sur trois changements macroéconomiques projetés : une multiplication par 37 des actifs tokenisés activement déployés dans la DeFi pour atteindre 2 700 milliards de dollars d’ici 2030, une offre de stablecoins s’étendant à 2 000 milliards de dollars, et une part de la tokenisation des RWA passant d’environ 3,5 % à 30 % de l’activité totale de la DeFi.

Kendrick a décrit Aave comme une « banque on-chain fonctionnant sans employés, sans interruption et sans prise de décision discrétionnaire », une caractérisation qui ancre la logique de valorisation dans la position structurelle d’Aave plutôt que dans l’élan spéculatif du jeton.

Au moment de l’initiation, Aave détenait 61,5 % des prêts DeFi actifs et 52,4 % de la valeur totale verrouillée (TVL) à travers les protocoles de prêt décentralisés, selon les chiffres cités dans la note de Standard Chartered.

Le Boston Consulting Group a séparément projeté 16 000 milliards de dollars d’actifs illiquides tokenisés d’ici 2030, un chiffre qui remet en contexte l’estimation spécifique à la DeFi de Kendrick.

Le dépôt de JPMorgan pour un deuxième fonds tokenisé sur Ethereum illustre comment les flux institutionnels de RWA testent déjà les infrastructures de collatéral on-chain du type de celles fournies par Aave.

Update on $AAVE 👇 It's been the standout of this bounce — up 25% in the past week and over 60% off its lows, back at 92 after getting crushed from 400. AAVE led Friday's rebound. That's real strength. But two things keep us honest. One, the weekly is still a downtrend: the… pic.twitter.com/pqn3ORQbQK — Sam Mti (@MTI_Trading) June 29, 2026

Exploit KelpDAO : creux passager ou rupture structurelle

Cette analyse intervient environ deux mois après l’exploit de KelpDAO en avril 2026, au cours duquel le pont rsETH de KelpDAO s’est effondré, permettant à des attaquants de créer environ 290 millions de dollars de jetons, utilisés par la suite comme collatéral sur Aave pour emprunter des actifs légitimes.

L’exposition d’Aave a atteint environ 230 millions de dollars de pertes potentielles ; les dépôts totaux sur le protocole sont tombés de 44 milliards à 23 milliards de dollars, et sa part des dépôts de prêt DeFi a chuté d’environ 59 % à 38 %.

Point crucial, les contrats de base d’Aave n’ont pas été compromis. La vulnérabilité résidait dans le pont de KelpDAO, et non dans la logique du protocole Aave. Ce schéma — une défaillance de la couche de pont ou d’enveloppement pendant que le marché monétaire sous-jacent reste intact — est devenu un vecteur de risque récurrent dans la DeFi, comme l’ont documenté d’autres études de cas sur les exploits DeFi.

Un trader pseudonyme cité dans la couverture de Forbes a averti que l’incident exposait « la fragilité du système entier », une réaction qui illustre la sensibilité du marché aux dépendances de la pile de smart-contracts, même lorsque le protocole principal n’est pas directement touché.

Kendrick a présenté l’exploit comme un creux cyclique et un point d’entrée plutôt que comme un dommage structurel, notant que les actifs revenaient vers le protocole et que la TVL s’était stabilisée au-dessus de 20 milliards de dollars. La TVL actuelle est de 12,4 milliards de dollars selon la note de Standard Chartered, en baisse par rapport au sommet historique de 75 milliards atteint fin 2025.

Aave exploite un Module de Sécurité où les stakers d’AAVE peuvent voir leurs jetons réduits (slashing) pour recapitaliser le système en cas de manque à gagner, un mécanisme au cœur de l’architecture de sécurité d’Aave, qui bénéficie d’audits de Trail of Bits et OpenZeppelin.

ZachXBT just traced the stolen funds from the massive Kelp DAO hack and the Humanity Protocol attack merging.



In April, Kelp DAO suffered one of the largest heists of 2026, with roughly $292-294 million drained in minutes.



The attack wiped out hundreds of millions in TVL and… pic.twitter.com/yT92RmKFkW — Blockzeit (@BlockzeitE) June 27, 2026

Trajectoire haussière, risques baissiers et place du Bitcoin

Pour que l’objectif de 3 500 $ de l’Aave crypto se réalise, les conditions de confirmation sont précises : la tokenisation des RWA doit croître vers la part de 30 % de la DeFi prévue par Kendrick, l’offre de stablecoins doit approcher la projection de 2 000 milliards de dollars, et Aave doit défendre sa part de marché face à la concurrence alors que de nouveaux déploiements de chaînes et les mises à niveau Aave V3 étendent la portée du protocole.

Le scénario d’invalidation repose sur une action réglementaire contre les prêts DeFi aux États-Unis ou dans l’UE, un risque persistant lié aux smart-contracts érodant la confiance des déposants, ou un échec de la tokenisation des RWA à trouver des rails DeFi à l’échelle projetée. Comprendre comment fonctionne le prêt adossé aux cryptomonnaies permet de clarifier pourquoi la qualité du collatéral et la sécurité du protocole sont les variables fondamentales, et non l’élan du prix du jeton.

Kendrick s’attend également à ce que le Bitcoin atteigne 100 000 $ d’ici la fin de 2026 et que l’Ethereum repasse la barre des 4 000 $, tous deux présentés comme des reprises après un marché qui a vu le Bitcoin chuter de plus de 50 % depuis son sommet historique d’octobre 2025.

Sa feuille de route plus large pour 2030 vise le Bitcoin à 500 000 $ et l’Ethereum à 40 000 $, mais il affirme explicitement qu’AAVE les surperformera tous deux en pourcentage d’ici fin 2030. « Le moment est venu pour les protocoles de finance décentralisée de capturer une grande partie de la chaîne de valeur des actifs numériques », a déclaré Kendrick. « C’est là que la richesse générationnelle sera créée prochainement. »