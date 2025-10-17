Adoption crypto : Steak ‘n Shake lance un “Bitcoin SteakBurger”

Pour Résumer

Steak 'n Shake lance le Bitcoin SteakBurger limité.

Célébration des 5 mois de paiements BTC via Lightning.

Les ventes augmentent de 15 % grâce à la crypto.

Le Bitcoin SteakBurger : un hommage au BTC

Le Bitcoin SteakBurger, lancé le 16 octobre 2025, se compose de deux steakburger, deux tranches de fromage américain, pickles, oignons, ketchup et un pain estampé du logo Bitcoin.

Effectivement, ce burger, au prix de 6,49 $, est disponible en édition limitée dans tous les restaurants US et européens.

Cette création célèbre les cinq mois depuis le 16 mai 2025, date où Steak ‘n Shake a commencé à accepter Bitcoin via le Lightning Network.

De plus, il symbolise l’engagement de la chaîne envers la communauté BTC. En outre, un combo « Bitcoin Meal » inclut frites et boisson pour 9,99 $.

Le PDG Dan Edwards souligne les économies : 50 % de frais en moins grâce aux paiements BTC vs cartes de crédit. D’ailleurs, les ventes en magasin augmentent de 15 % en Q3 2025. Effectivement, cela dope la fidélité des clients crypto.

En effet, la chaîne, fondée en 1934, opère 393 sites US et en Europe. De plus, elle refuse Ethereum après backlash en 2025. En outre, Jack Dorsey a payé en BTC en 2025, amplifiant la hype.

Cinq mois de paiements Bitcoin : un succès

Depuis le 16 mai 2025, Steak ‘n Shake accepte Bitcoin via QR code et Lightning Network. Les reçus affichent les montants en satoshis et fiat. Effectivement, cela facilite les transactions instantanées.

Les clients scannent un QR avec un wallet Lightning, évitant les frais traditionnels. De plus, cela réduit les coûts de traitement de 50 %. En outre, les ventes en magasin grimpent de 15 % grâce aux Bitcoiners.

Dan Edwards, COO, l’a révélé à Bitcoin 2025 : Bitcoin est un « game changer ». D’ailleurs, la chaîne a ajouté le logo BTC sur son site. Effectivement, cela attire une clientèle jeune et tech-savvy.

En effet, Steak ‘n Shake est l’un des rares fast-foods US à adopter BTC. De plus, Chipotle accepte via Flexa, mais Steak ‘n Shake mène avec Lightning. En outre, cela célèbre le Bitcoin Pizza Day 2025.

Impacts sur l’adoption crypto

Ce lancement dope l’adoption mainstream. Bitcoin reste à 106 556 $, malgré une capitalisation de 4 000 milliards de dollars. Effectivement, Solana gagne 1 % à 178,75 $.

Les paiements crypto quotidiens s’étendent. De plus, 10 % des transactions Steak ‘n Shake passent par BTC. En outre, les ETF crypto attirent 25 milliards de dollars en 2025.

Cependant, la volatilité persiste. En effet, 80 % des altcoins risquent une correction. De plus, les frais Lightning, à 0,01 $, séduisent mais dépendent du BTC.

D’ailleurs, la chaîne refuse Ethereum après backlash Bitcoiners. Effectivement, cela renforce la loyauté communautaire. En outre, les flux illicites chutent de 35 %.

Perspectives : fast-food et crypto, un duo gagnant ?

Ce burger peut-il accélérer l’adoption ? ChatGPT-5 prévoit 5 000 milliards de dollars pour le marché crypto d’ici 2027. Effectivement, les paiements quotidiens dopent l’usage.

De plus, des chaînes comme Chipotle suivent. En outre, la France et l’Italie testent des paiements BTC. D’ailleurs, 20 % des fast-foods US pourraient adopter en 2026.

Cependant, des défis subsistent. En effet, la volatilité BTC inquiète les commerçants. De plus, des régulations strictes pourraient freiner.

Octobre 2025 marque un tournant. Effectivement, Steak ‘n Shake pourrait inspirer l’industrie. La prudence s’impose pour les investisseurs.

