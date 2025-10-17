Pour Résumer

Bitcoin corrige à 106 500 $, altcoins en hausse.

MaxiDoge pourrait flamber avec la hype communautaire.

Le marché crypto reste à 4 000 milliards de dollars.

Solana : la star de la résilience

Solana (SOL), à 178,50 , défie la chute du Bitcoin. ChatGPT-5 table sur 400 en 2025, avec un x10 à 1 785 $ d’ici 2026. Effectivement, ses 65 000 transactions par seconde dopent DeFi et NFT.

Sa TVL atteint 10,5 milliards de dollars, en hausse de 140 %. De plus, des ETF spot attirent 2 milliards de dollars. En outre, la BCE teste un euro numérique sur Solana.

Le RSI à 67 signale un momentum haussier. Effectivement, le support à 170 $ reste solide. En effet, 1 000 dApps renforcent l’écosystème.

ChatGPT-5 voit un x10 si Solana capte plus d’institutions. D’ailleurs, 65 % des analystes parient sur une adoption massive. Effectivement, SOL pourrait mener l’altseason.

Aptos : l’innovation à grande échelle

Aptos (APT), à 7,30 , incarne la nouvelle vague. ChatGPT-5 prévoit 30 en 2025, avec un x10 à 73 $ d’ici 2026. Effectivement, sa tech Move gère 160 000 transactions par seconde.

Sa TVL atteint 1 milliard de dollars, en hausse de 300 %. De plus, des partenariats avec Franklin Templeton attirent les institutions. En outre, , lancé en juillet 2025 à 0,00025 $, trade à 0,00045 $.

Sa levée de 1,63 million de dollars et son staking à 669 % APY captivent les degens. Son thème gym-bro dope la hype, avec un volume à 2,1 millions de dollars.

Le RSI à 69 signale un momentum haussier. Effectivement, casser 10 $ viserait 20 $. En effet, sa capitalisation de 3,4 milliards reste alléchante.

ChatGPT-5 mise sur un x10 si Aptos domine la DeFi. D’ailleurs, 70 % des analystes anticipent une adoption explosive. Effectivement, APT pourrait briller en 2025.

Chainlink : l’oracle indétrônable

Chainlink (LINK), à 12,40 , excelle en oracles. ChatGPT-5 vise 50 en 2025, avec un x10 à 124 $ d’ici 2026. Effectivement, 2 000 dApps s’appuient sur ses données fiables.

La tokenisation d’actifs réels attire 1 milliard de dollars. De plus, son staking à 4,5 % fidélise les holders. En outre, des collaborations avec Aave renforcent la DeFi.

Le RSI à 68 signale un momentum haussier. Effectivement, casser 15 $ ouvrirait la voie à 25 $. En effet, sa capitalisation de 7,5 milliards offre une marge.

ChatGPT-5 prévoit un x10 si Chainlink étend ses alliances. D’ailleurs, 70 % des analystes anticipent une adoption massive. Effectivement, LINK est prêt à exploser.

Perspectives : une altseason à l’horizon ?

Le marché crypto, à 4 000 milliards de dollars, voit la dominance BTC tomber à 53 %. Effectivement, l’indice Altcoin Season à 51/100 frôle le déclencheur. En outre, les ETF altcoins attirent 500 millions de dollars.

Solana, Aptos et Chainlink mènent la charge. De plus, MaxiDoge injecte du piquant spéculatif. Effectivement, leur faible marketcap promet un x10.

Cependant, 80 % des altcoins corrigent post-hype. En effet, la volatilité menace les retail. D’ailleurs, un shutdown US prolongé pourrait freiner les flux.

ChatGPT-5 conseille la diversification. Effectivement, un portefeuille mixé pourrait x5. Octobre 2025 s’annonce comme l’aube d’une altseason légendaire.

Découvrir Maxi Doge Token

À lire aussi :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.