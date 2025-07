Afflux record de 727 M$ en une journée pour les ETF Ethereum

Pour Résumer

Les ETF Ethereum ont enregistré des flux entrants records, illustrant un fort engouement institutionnel et positionnant l’ETH comme un actif de long terme.

Cette dynamique est soutenue par des rendements attractifs via le staking, une offre déflationniste et une utilité croissante dans la finance onchain.

Malgré des incertitudes réglementaires et la concurrence de réseaux comme Solana, la confiance des investisseurs revient nettement.

Les performances record des ETF témoignent d’un fort appétit des institutions

Hier a été un grand jour pour les ETF Ethereum. Les fonds au comptant ont enregistré des entrées nettes incroyables de 726,6 millions de dollars. Cela équivaut à environ 70 % de plus que le précédent record de 428 millions de dollars établi en décembre 2024.

L’ETHA de BlackRock a rapporté la somme incroyable de 499 millions de dollars. Ensuite, le FETH de Fidelity a ajouté 113 millions de dollars à la performance exceptionnelle de la journée.

Les ETF au comptant américains sur Ethereum détiennent désormais plus de 5 millions d’ETH, soit plus de 4 % de l’offre totale du token. Ces achats institutionnels massifs montrent qu’Ethereum devient de plus en plus un actif institutionnel à long terme plutôt qu’un simple moyen de négociation.

Les gains de l’ETH attribués aux rendements de staking, à la déflation et à l’utilité à long terme

Jamie Elkaleh, directeur marketing de Bitget Wallet, a déclaré que la dynamique actuelle de l’Ethereum était le signe d’une tendance haussière à plus long terme. L’Ethereum est en train de s’imposer comme une infrastructure génératrice de rendements selon lui. Il a cité des rendements de staking de 4 % à 6 % et les mécanismes d’offre déflationnistes post-EIP-1559.

Cet homme d’affaire affirme aussi que l’accumulation d’ETH par BlackRock n’est pas seulement liée à la hausse des prix. D’après lui, c’est une position stratégique dans ce que beaucoup considèrent comme l’épine dorsale de la finance onchain future.

Les ETF ETH sont désormais considérés comme un pont entre les stratégies crypto-natives et la finance traditionnelle.

Le retour de la confiance des investisseurs à mesure que la pression sur les rachats s’estompe

Ces afflux records sont particulièrement remarquables si l’on considère que de nombreux ETF ont été confrontés à des sorties de capitaux au cours de leurs premiers mois. Cela fut en grande partie à cause des rachats de parts du fonds Grayscale.

Le revirement observé en juillet suggère un regain de confiance des investisseurs. Donc, maintenant que les ventes motivées par les rachats ont diminué.

Malgré ce discours optimiste, des risques persistent. L’ambiguïté réglementaire quant à la qualification de l’ETH en tant que titre continue de peser sur le marché. Parallèlement, la concurrence d’alternatives à haut débit telles que Solana et les solutions de scalabilité de couche 2 pourrait fragiliser la domination d’Ethereum.

Néanmoins, l’attrait d’Ethereum réside dans sa double identité, à la fois instrument financier générateur de rendement et pilier de l’innovation sur la chaîne.

Source : Coin Central

