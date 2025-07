Lors des deuxième et troisième lectures à la Douma d’État, les députés russes ont validé la loi.

Ensuite, le Conseil de la Fédération sera chargé de mettre la loi à l’examen. Après l’approbation de la fédération, le document sera transmis à Vladimir Poutine afin qu’il la signe officiellement.

Ces deux étapes ne sont toutefois que des formalités. En d’autres mots, cette date fixée par la Banque centrale est seulement pour le déploiement à l’échelle nationale.

A partir du 1er septembre 2026, le texte de loi entérine le calendrier de la Banque centrale afin d’adopter des CBDC par les entreprises.

La loi permettra aux sociétés de proposer aux clients des services liés au rouble numérique. Cette exigence concerne les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est d’au moins 1,5 M$, ensuite ce sera au tour de celles qui sont inférieures à 383 000 $.

Pour se mettre en conformité, elles auront un délai supplémentaire d’un an. Concernant les start-ups,le délai est plus long, elles auront jusqu’à septembre 2028 pour répondre aux exigences légales.

La nouvelle législation mettra en place un code QR universel pour les paiements en Russie. Elle exige que les banques soient en mesure de traiter les transactions via le nouveau système à compter du 1er septembre 2026. Ses dispositions stipulent que :

La loi interdit aux banques et aux détaillants de facturer des frais pour les services de l’opérateur unique de codes QR, le NSPK. La loi détaille les normes techniques à respecter par l’opérateur et encadre la création ainsi que l’usage des QR codes.

L’usage du code de paiement universel reste exclu pour les virements internationaux, malgré les ambitions autour du rouble numérique. Cette exclusion s’explique par les sanctions économiques imposées à la Russie depuis le début du conflit avec l’Ukraine.

NATO Secretary General Mark Rutte warned that Brazil, China and India will face secondary sanctions from the US if Russia doesn’t negotiate a peace deal with Ukraine https://t.co/fhhSFOOlin

— Bloomberg (@business) July 15, 2025