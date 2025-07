Coinbase Wallet devient une appli tout-en-un pour la crypto

L’application Base fait partie de l’écosystème Base élargi de Coinbase, qui comprend désormais trois volets. C’est le Base Chain (un réseau Ethereum Layer 2) et le Base Build (outils et assistance pour les développeurs). Ensuite, il propose le Base App, une nouvelle passerelle pour les consommateurs vers les services en chaîne.

Les super-applications telles que WeChat et Alipay regroupent plusieurs services et fonctionnalités différents dans une seule appli. En fait, ces applis sont depuis longtemps considérées comme le Saint Graal de la fintech par le secteur. D’ailleurs, elles occupent une place centrale dans la vie quotidienne en Chine, mais n’ont pas autant de succès en Occident.

Alors, Meta Platforms et X ont tenté de concrétiser cette vision en intégrant les paiements, la messagerie et les contenus sociaux.

