Pour Résumer

Les airdrops séduisent toujours les investisseurs, mais près de 88 % d’entre eux perdent leur valeur en moins de trois mois, selon plusieurs rapports récents.

Ce déclin rapide s’explique par une spéculation excessive et une absence de stratégie de rétention chez la majorité des projets.

Certains, comme Hyperliquid, montrent toutefois qu’une distribution progressive et communautaire peut préserver la valeur du token sur la durée.

Un engouement qui retombe vite

Le mécanisme de l’airdrop, qui consiste à distribuer gratuitement des jetons pour faire connaître et adopter une cryptomonnaie, continue de séduire les investisseurs en quête de gains rapides, alors qu’en pratique, c’est une toute autre réalité.

D’après plusieurs analyses sur sept ans menées par Dappradar notamment, mais aussi Keyrock, près de 88 % des airdrops perdent en valeur dans les trois mois suivants leur lancement.

88% of airdropped tokens lose value within 3 months. But their impact on growth has been massive – onboarding millions of users and reshaping Web3 ecosystems. So… are airdrops a shortcut to adoption, or just expensive hype machines? Let's dive in 👇 — DappRadar (@DappRadar) September 18, 2025

Cette tendance récurrente met en évidence un problème de fond : un modèle de distribution trop spéculatif, souvent dépourvu d’utilité réelle et mal encadré sur le plan de la liquidité.

Sur le papier, l’airdrop reste un outil séduisant. Distribuer gratuitement des tokens aident les projets à se faire connaître et à rassembler une communauté. Mais dans les faits, l’euphorie initiale disparaît presque toujours aussi vite qu’elle est apparue, laissant place à une chute marquée des cours.

Au moment où les projets émettent leurs tokens sur le marché, un grand nombre de détenteurs choisisent de les vendre immédiatement afin de bénéficier d’un gain rapide, au lieu d’accepter l’engagement dans la durée dans l’écosystème.

Ce comportement, désormais connu sous le nom « d’airdrop farming« , sature les marchés et accentue la volatilité des prix.

Ces constatations sont appuyées par des données : presque 90% des airdrops connaissent une dépréciation importante en l’espace de quelques semaines, malgré une montée parfois spectaculaire au départ.

Des stratégies qui montrent des signes de réussite

Toutefois, quelques projets récents réussissent à se démarquer. Un cas marquant de ceci est l’airdrop d’Hyperliquid en 2024.

C’est en favorisant une démarche autour de sa communauté plutôt que des larges fonds de capital-risque que le projet est parvenu à créer un vrai sentiment d’appartenance au sein de l’écosystème.

Par conséquent, la pression exercée sur les ventes a fortement diminué et la valeur du jeton s’est stabilisée sur plusieurs mois.

D’après de nombreux experts, la clé réside dans une démarche progressive et pragmatique. Les projets qui déploient leurs jetons progressivement réussissent à mieux gérer la liquidité et à prévenir les ventes en masse à court terme.

Par conséquent, ceux qui dynamisent les utilisateurs les plus engagés et consacrent une part substantielle de leur offre globale à des membres impliqués réussissent à instaurer une loyauté durable.

Les projets affichant une valorisation entièrement diluée (FDV) raisonnable et une liquidité adéquate semblent aussi mieux préparés à faire face à la pression du marché.

Vers un nouveau modèle de distribution

Sur le long terme, quelques experts estiment que les airdrops pourraient être supplantés par des propositions initiales de tokens (ICO) plus organisées.

Selon Jackson Denka, chercheur chez Azura, ces financements représentent une option plus saine : ils reposent sur des modèles économiques bien définis et une base d’investisseurs vraiment investis.

Néanmoins, le secret de la réussite demeurera le même : assurer une liquidité permanente et encourager l’implication continue des utilisateurs.

Dans un marché aussi compétitif que celui des cryptomonnaies, les projets qui réussiront à concilier distribution équitable, stratégie de valorisation cohérente et transparence dans la gouvernance seront ceux qui survivront.

Le modèle des airdrops, autrefois symbole d’accessibilité et de démocratisation, parais aujourd’hui à la croisée des chemins.

S’il veut perdurer, il devra s’adapter à une nouvelle ère où la valeur se construit sur la solidité, et non sur la spéculation.

Source : Cointelegraph, DappRadar

