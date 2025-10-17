Snorter : l’heure du listing approche

Pour Résumer

Snorter clôt sa presale le 20 octobre et vise une cotation rapide sur les DEX.

Le token SNORT sert de clé à un bot de trading Telegram prêt à monter en puissance.

Les premiers investisseurs pourraient capter un x10 voire plus si le listing s’enclenche parfaitement.

Le projet prêt à exploser

Snorter ne ressemble pas aux memecoins classiques qui misent uniquement sur l’effet viral. Ici, le token SNORT est le “carburant” d’un bot de trading Telegram, capable de détecter des opportunités sur Solana et d’autres chaînes.

L’idée est audacieuse : donner aux utilisateurs un outil de sniping automatisé, des frais réduits et une passerelle vers les lancements de tokens eux-mêmes. La proposition est double : utilité forte et hype de memecoin.

La presale l’a bien montré. Lancée en mai 2025, elle a déjà mobilisé plusieurs millions de dollars avant même que SNORT ne soit listé. Avec un prix autour de 0,10 $ par token à ce stade final de la vente, l’écart de valorisation potentiel s’annonce élevé.

Le projet affiche une date-butoir claire pour la fin de la phase d’avant listing : le 20 octobre. L’attention se focalise maintenant sur la cotation sur les exchanges centralisés, l’ouverture de marché et l’effet de rareté imminent.

Ce qui retient l’attention, c’est l’alignement entre timing, utilité et hype : un bot de trading, un memecoin et un compte à rebours visible sur le site. À ce stade, Snorter se place comme un pari calibré pour les investisseurs qui acceptent de jouer le jeu du risque mais veulent aussi un scénario à fort rendement potentiel.

La meilleure fenêtre d’entrée ?

La presale s’est faite par étapes, le prix augmentant progressivement afin de créer un sentiment d’urgence. Ceux qui entrent maintenant paient un prix plus élevé que les premiers stades, mais restent encore bien avant le marché public. La rareté se crée maintenant, avant le listing.

En parallèle, le modèle de token n’est pas un accessoire : posséder SNORT donne accès au bot, à des frais réduits, à des privilèges de gouvernance et à des mécanismes de staking.

Le timing est optimal : le marché attend des gros projets après une longue période de stagnation. Snorter arrive armé pour secouer le marché.

Après le 20 octobre, la presale se clôt, les tokens seront générés, et l’anticipation du listing montera fortement. Si la dynamique fonctionne : listing rapide, couverture médiatique, volume suffisant alors le potentiel de montée est réel. Certains analystes évoquent des gains multipliés par 5 à 10 dans ce type de configuration.

Le pari du x10

Entrer dans Snorter aujourd’hui c’est accepter que l’enjeu est élevé mais que le rendement peut l’être aussi. Le train part bientôt : la presale se termine, le listing approche, la rareté s’installe. La différence se jouera sur trois éléments : la rapidité de listing, la profondeur de liquidité et la capacité à générer un effet momentum.

Mais comme toujours, tout ne dépend pas uniquement du concept : l’exécution fera la différence. Le pari ne repose pas seulement sur “et si ça monte” mais sur “et si tout s’enchaîne”. Pour celui qui sait jouer le timing, la patience, l’entrée anticipée, Snorter se présente comme une opportunité calibrée pour le prochain cycle. Le mot d’ordre : entrer tôt, surveiller, agir.

Si l’on prend le scénario haut, Snorter pourrait dépasser 1 $/token dans les semaines qui suivent le listing, voire viser des paliers supérieurs si l’adoption s’accélère. À l’inverse, un démarrage mou ou un listing tardif limiterait l’élan.

Le moment est donc clair : l’anticipation est ouverte, la porte se referme. Pour les investisseurs qui comprennent ce rythme, SNORT est peut-être le coup de l’année.

