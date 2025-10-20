Snorter prêt à s’envoler ? Le listing est pour aujourd’hui

Pour Résumer

Le projet Snorter arrive sur les exchanges décentralisées aujourd’hui.

Le token SNORT ouvre l’accès à un bot de trading Telegram prêt à opérer.

L’entrée tardive dans la pré-vente pourrait ne plus offrir le même rendement potentiel.

Pourquoi ce jour est déterminant ?

Aujourd’hui est un jour qui pourrait marquer un tournant pour Snorter. Le memecoin, qui a fait parler de lui par son concept de bot de trading Telegram et sa mécanique de prévente agressive, entre désormais en phase de cotation sur les DEX.

Cela signifie que le token SNORT pourra être échangé publiquement, que la liquidité sera mise à l’épreuve, et que le positionnement des investisseurs précoces va se révéler. Le projet ne dépend plus seulement de promesses ou de roadmap, il vivra sous le regard du marché.

Ce passage au listing a plusieurs implications immédiates. Premièrement, la visibilité monte en flèche : les médias spécialisés, les communautés de traders et les plateformes d’échange attendent le signal. Deuxièmement, la rareté se concrétise : les tokens offerts dans la prévente sont désormais en concurrence avec ceux qui arrivent pour le trading libre.

Cela crée une tension naturelle sur le prix. Enfin, le momentum se joue maintenant : les investisseurs qui jettent un œil tardivement, mais encore dans l’heure peuvent encore capter un effet de prime d’anticipation. Mais attention : cet avantage est éphémère.

L’instant est donc décisif. Si le listing débute sur un volume solide, sans blocage technique, avec une communauté mobilisée, alors Snorter pourrait profiter d’un effet de propulsion rapide. Le timing détermine plus que jamais le retour potentiel.

Utilité et tokenomique du projet

Le token SNORT ne se contente pas d’être un jeton de spéculation, il sert de carburant à un bot de trading Telegram qui détecte des opportunités sur Solana et d’autres chaînes. L’utilisateur ne se contente plus d’acheter un jeton, il obtient un véritable outil pour ses propres investissements.

Ceux qui détiennent $SNORT bénéficient de frais réduits, d’accès anticipé à certaines fonctionnalités et de mécanismes de staking pensés pour renforcer l’engagement.

Plusieurs millions de dollars ont déjà été mobilisés pour la prévente. Le prix autour de 0,10 $ a permis à ceux qui sont entrés tôt de se positionner à coût réduit. Aujourd’hui, alors que le listing vend sa promesse, la fenêtre d’entrée devient plus serrée.

Prédiction Prix Snorter

Le potentiel d’un bond rapide

Si le listing se déroule dans les conditions optimales, Snorter pourrait devenir l’un des bonds les plus rapides du cycle crypto. Pour les entrants tardifs, ce pourrait être la dernière ligne où l’anticipation de rendement reste favorable.

Ceux qui cherchent le rendement maximal aujourd’hui ne misent pas uniquement sur le concept, mais sur l’instant. Le mot d’ordre est clair : entrer maintenant ou accepter un prix d’entrée réduite.

Pour celui qui entre tôt, qui suit le signal, qui surveille l’ouverture sur exchanges, Snorter pourrait devenir la success story memecoin de 2025-2026. Le train est là, ceux qui montent dedans maintenant sont ceux qui auront la meilleure position pour profiter du voyage.

