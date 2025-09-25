Crypto : l’indice alt season plonge, la peur s’installe

Pour Résumer

La capitalisation chute à 3 820 Mds $ et la dominance BTC grimpe à 59%.

L’Altcoin Season Index retombe à 69, l’altseason est en pause.

Le sentiment vire à la peur, les capitaux se réfugient sur Bitcoin.

Dominance BTC : un retour de flamme qui étouffe les alts

Dans le même temps, l’Altcoin Season Index a reculé à 69, donc sous le seuil de 75 qui signale classiquement une « alt season ». Résultat : l’humeur tourne à la prudence et beaucoup s’interrogent sur un report de la phase haussière large côté alts.

La lecture est brutale mais simple. Quand la dominance de Bitcoin progresse alors que la capitalisation du marché recule, cela signifie que les altcoins décrochent plus vite que BTC.

Techniquement, plusieurs chartistes surveillent un inverse head and shoulders sur l’indice de dominance qui, en cas de franchissement net au-dessus de 59 %, prolongerait la pression.

Bitcoin dominance is retesting a major resistance level. And I think we could see a fakeout. IMO, Bitcoin dominance will rally towards 60%-61% in the coming weeks before reversal. After that, the next leg up for alts will start. pic.twitter.com/EnqwqG0iz7 — Ito Shimotsuma (@ItoShimotsuma) September 25, 2025

Sur le terrain, cela se voit immédiatement dans la microstructure. Les carnets de nombreuses alts s’affinent, les spreads s’écartent et la liquidité se concentre sur BTC en attendant que le risque se réinstalle. Ceux qui cherchaient une jambe haussière continue côté alts se retrouvent avec un marché qui sélectionne, qui purge, puis qui latéralise.

Altcoin Season Index : sous 75, la mécanique se grippe

Le fameux seuil de 75 n’est pas une formule magique, mais il a une utilité de thermomètre. Au-dessus, cela signifie qu’au moins 75 % du top des altcoins surperforment Bitcoin sur 90 jours. En dessous, l’avantage bascule du côté de BTC.

À 69, la mécanique n’envoie plus un signal de diffusion large selon l’indice CoinMarketCap. Ce que les desk voient depuis des semaines, c’est une dispersion forte : quelques thèmes tirent leur épingle du jeu, d’autres s’essoufflent aussitôt.

Le marché est saturé de nouveaux tickers, la liquidité se fragmente, et l’attention suit le même chemin.

D’où ce constat qui revient chez les praticiens : « Les jours où il suffisait d’acheter un panier et d’attendre que tout monte sont derrière nous. Il y a trop de jetons et pas assez de flux pour que tous pumpent en même temps. »

Cette saturation a un coût d’opportunité pour l’investisseur moyen. Réussir deux ou trois séances sur le bon thème efface souvent des semaines d’attente ailleurs. L’index, lui, ne voit que le pourcentage relatif. Il ne raconte pas la profondeur réelle ni le taux d’abandon d’une micro-narrative à l’autre.

Sentiment : de neutre à peur, gare à l’effet boule de neige

Le baromètre psychologique reflète ce pivot. La jauge de sentiment est repassée en zone « Fear » autour de 44 sur 100, après plusieurs jours à l’équilibre.

Le message s’est propagé tel quel sur X, chiffres à l’appui, et il s’inscrit dans un contexte de volatilité intraday plus vive et de prises de profits hâtives.

Crypto Fear & Greed Index: 44/100 = Fear pic.twitter.com/DEJxpL44fd — FinancialJuice (@financialjuice) September 24, 2025

Ce glissement ouvre la porte à des ventes paniques si les niveaux techniques cèdent, car la tolérance au risque s’amenuise dès que la dominance de Bitcoin accélère. Les dernières séances ont d’ailleurs illustré ce réflexe : mèche baissière, liquidations en chaîne, puis respiration sans reprise franche côté alts.

Ce qui peut rallumer l’étincelle

Le tableau n’est pas figé. Deux catalyseurs reviennent dans les échanges. D’abord, la perspective de nouvelles baisses de taux de la Fed qui réinjecteraient de la liquidité et relanceraient l’appétit pour le risque.

Ensuite, l’horizon d’approbations d’ETF supplémentaires sur des actifs hors Bitcoin, ce qui apporterait des canaux d’accès régulés et de nouveaux flux nets. Tant que la dominance de BTC reste plaquée sous 59 % et que l’Altcoin Season Index remonte vers 75, la fenêtre d’un redémarrage plus large n’est pas fermée.

En attendant, la discipline prime. Lire la dominance comme un indicateur de régime, surveiller la largeur du marché via l’indice alt, vérifier la profondeur réelle avant de s’exposer sur des segments étroits. Le cycle actuel ne récompense pas le « tout-terrain », il récompense la précision et la gestion du risque.

Si la dominance se calme et que l’indice repasse franchement au-dessus de 75, le marché donnera un signal plus clair. D’ici là, la peur s’est installée et l’altseason, elle, reste en pause.

