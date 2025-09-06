Crypto vs S&P 500 : et si le découplage était enfin là ?

Pour Résumer

Bitcoin et Ethereum se détachent du S&P 500.

Les altcoins gagnent en attractivité.

Une altseason pourrait se profiler.

Découplage et indépendance vis-à-vis des marchés actions

Depuis 2020, l’injection massive de liquidités par la Réserve fédérale américaine avait aligné crypto et S&P 500. Cela a créé une corrélation forte entre Bitcoin et les indices boursiers. Mais récemment, alors que le S&P 500 stagne, Bitcoin et Ethereum affichent une résilience notable. Ils consolident au-dessus de niveaux techniques clés et enregistrent des volumes en hausse.

Ce décrochage est confirmé par plusieurs signaux. D’abord, on voit clairement que l’argent commence à quitter le Bitcoin pour se tourner vers les altcoins. La part de marché du Bitcoin baisse petit à petit, ce qui laisse penser que des cryptos comme Ethereum, Solana ou Polygon pourraient bientôt prendre le relais et performer bien mieux que lui.

En plus de cela, l’activité sur les blockchains est en train de s’intensifier. Les adresses actives et les volumes DeFi indiquent un marché qui se dynamise indépendamment des actions. Enfin, ce phénomène est également amplifié par un sentiment sélectif et une prise de risque marquée.

Les investisseurs semblent privilégier des actifs à forte valeur ajoutée ou innovants plutôt que de suivre passivement les marchés traditionnels.

Ces éléments montrent que le marché crypto commence à se détacher de la mécanique des actions, marquant un tournant potentiellement historique.

Et ce n’est pas tout : les indicateurs techniques viennent aussi appuyer cette idée d’un possible découplage. Si l’on regarde les moyennes mobiles sur 50 et 200 jours pour le Bitcoin et l’Ethereum, on voit qu’elles se maintiennent solidement au-dessus de niveaux clés, comme si le marché avait trouvé un plancher.

En plus, le RSI — cet indicateur qui mesure si un actif est suracheté ou survendu — montre que l’on n’est pas encore dans une zone de surchauffe. Autrement dit, il reste de la marge avant que le marché ne s’emballe vraiment.

Cette configuration pourrait offrir aux altcoins un terrain favorable pour capter des flux de capitaux. Et ce surtout si Bitcoin maintient ses niveaux de consolidation.

Vers une altseason ?

Une altseason se produit lorsque les investisseurs diversifient leurs positions au-delà de Bitcoin. Elle intervient souvent après une consolidation du roi des cryptos. Les signaux actuels semblent propices.

On observe ainsi un nombre important de volumes indépendants. Les mouvements de certaines altcoins ne sont ainsi plus corrélés aux fluctuations du S&P 500, signe d’une dynamique propre. Les fondamentaux sont également renforcés. Adoption institutionnelle, Layer 2, DeFi et NFT créent une croissance autonome dans l’écosystème. Pour finir, il est important de mentionner la rotation stratégique. Les capitaux se déplacent en effet vers des projets à fort potentiel, indiquant un intérêt renouvelé pour les altcoins.

De plus, le Bitcoin Dominance, cette part du marché que le Bitcoin occupe face aux autres cryptos, ne cesse de reculer depuis plusieurs semaines. Et ça, c’est un signe qui ne trompe pas : les investisseurs commencent à s’intéresser de plus en plus aux altcoins.

D’ailleurs, si l’on regarde l’histoire, chaque fois que ce ratio a vraiment baissé, cela a souvent annoncé des périodes où les altcoins ont pris l’ascendant sur le Bitcoin. Les volumes d’échanges augmentent et le Bitcoin se stabilise techniquement, ce qui crée toutes les conditions pour lancer une vraie altseason.

Les investisseurs qui savent y faire gardent un œil sur ces indicateurs pour repérer les projets qui pourraient exploser. Et ce, avant que l’argent ne se déplace massivement vers les altcoins.

Si cette tendance se confirme, on pourrait bien voir les altcoins reprendre les rênes du marché et tirer la croissance vers le haut. Cela alimenterait une altseason qui serait nourrie par des fondamentaux solides et un marché de plus en plus indépendant des indices traditionnels.

