Shiba Inu stagne près de 0,0000056 USD, faisant du surplace alors que l’ensemble du marché des crypto-monnaies profite d’un bref répit.

Bien que l’indice Crypto Fear & Greed soit remonté à 22/100, il signale toujours une « peur extrême ».

Actuellement, la foule est craintive, bien que moins qu’il y a une semaine, alors que les meme coins sont à la traîne par rapport au reste du marché.

Pour le SHIB, la progression n’est que de +1 % lors d’une journée où de nombreux autres jetons à forte capitalisation affichent des hausses supérieures à +5 %.

La capitalisation totale du marché des crypto-monnaies a bondi de 1 % du jour au lendemain, reprenant le seuil critique des 2 500 milliards USD et poursuivant la dynamique haussière entamée en début de semaine.

(SOURCE : TradingView)

Analyse du prix du Shiba Inu : divergence du RSI et support critique

Shiba Inu se négocie actuellement dans une fourchette de consolidation étroite entre 0,0000053 USD et 0,0000062 USD. Le RSI à 14 jours se situe à 46,7, une lecture neutre qui contredit la panique observée dans les sondages de sentiment.

Généralement, un RSI inférieur à 30 signale des conditions de survente propices à un rebond ; cependant, un RSI neutre pendant une tendance baissière peut indiquer que les vendeurs perdent leur conviction avant même que le prix n’atteigne ses planchers historiques.

Les traders surveillent de près le niveau de support à 0,0000053 USD. Si le SHIB défend cette zone et que le RSI pivote à la hausse, un mouvement vers la résistance immédiate à 0,0000062 USD constitue le scénario haussier principal. Une reconquête réussie de ce niveau pourrait exposer la SMA à 50 jours près de 0,0000068 USD.

Inversement, le risque de rupture reste actif. Une analyse récente souligne un faible potentiel de rebond et des risques de baisse si le marché global ne parvient pas à se stabiliser. Si les ours imposent une clôture quotidienne sous 0,0000053 USD, la configuration est invalidée, ouvrant potentiellement la porte à un nouveau test de la zone de demande à 0,0000048 USD.

Pour l’instant, le RSI neutre à 46,7 implique que si l’élan est plat, il n’a pas encore capitulé, une divergence que les haussiers agressifs considèrent comme le prélude d’un retournement.

Peur extrême vs dynamique neutre

(SOURCE : Fear & Greed Index)

L’indice Crypto Fear & Greed est descendu jusqu’à 5/100 ces dernières semaines, un niveau dénotant une « peur extrême ». Bien qu’il soit remonté à 22/100, historiquement, des lectures aussi basses ont souvent marqué des points bas locaux, les investisseurs particuliers quittant massivement leurs positions.

Des rapports indiquent que la peur extrême sur le marché crypto global précède souvent l’accumulation institutionnelle, créant un signal d’entrée contrarien classique.

L’absence de « spirale de la mort » dans le RSI suggère que les détenteurs actuels ne vendent pas de manière agressive à ces niveaux, malgré la morosité ambiante. Les analystes notent que les creux de marché se produisent rarement quand tout le monde s’accorde à dire que le ciel s’effondre ; ils surviennent lorsque les vendeurs sont épuisés.

Cependant, la prudence est de mise. La peur extrême peut persister pendant des semaines, voire des mois, et sans un catalyseur soutenu par les volumes, le SHIB pourrait continuer à dériver latéralement avant un retournement. La divergence signale simplement que la vélocité de la baisse ralentit, et non qu’une tendance haussière est garantie.

