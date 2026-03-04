Apparemment, le risque quantique continue d’inquiéter les investisseurs.

Bitcoin fait face à un ajustement sévère de sa valorisation alors que les analystes institutionnels commencent à intégrer une « décote quantique » en prévision des percées technologiques projetées.

Les experts avertissent que sans défenses cryptographiques robustes mises en œuvre d’ici 2027, la stagnation actuelle de l’actif, dans un contexte de changements macroéconomiques plus larges, pourrait entraîner une chute de 75 %. Et la prédiction potentielle du prix du Bitcoin ? Le BTC pourrait tomber aux alentours de 30 000 $.

« Décote quantique » dans la valorisation du Bitcoin

La préoccupation centrale tourne autour des progrès de l’informatique quantique et de leur potentiel à briser l’algorithme de signature numérique à courbe elliptique (ECDSA), qui sécurise les soldes Bitcoin.

Alors que les développeurs travaillent sur des mises à niveau pour rendre le BTC plus résistant au quantique, une vulnérabilité structurelle subsiste concernant l’offre dormante du réseau.

Mark Karpelès, l’ancien PDG de Mt. Gox, a souligné une nuance critique : si les utilisateurs actifs peuvent probablement migrer leurs fonds vers de nouvelles adresses sécurisées par la cryptographie post-quantique, des millions de pièces « perdues » ou de l’ère Satoshi restent bloquées dans des formats hérités.

Comme ces pièces ne peuvent pas être déplacées sans leurs clés privées perdues, elles ne peuvent pas être mises à niveau vers les nouveaux standards.

Cela crée un scénario où un acteur quantique pourrait potentiellement dériver les clés de ces adresses dormantes, inondant ainsi le marché. Des propositions techniques comme la proposition de résistance quantique Bitcoin BIP-360 tentent d’aligner le réseau sur les normes émergentes du NIST, mais la voie vers un consensus reste semée d’embûches.

Analyse du prix du Bitcoin : niveaux techniques clés et réponse institutionnelle

Charles Edwards, fondateur de Capriole Investments, suggère que le marché pourrait bientôt intégrer la probabilité d’un réseau compromis.

Si les modèles institutionnels déterminent que 20 à 30 % de l’offre est « exposée à la clé publique », et donc essentiellement récupérable par des acteurs quantiques, la panique qui en résulterait pourrait forcer le Bitcoin à descendre vers 30 000 $ d’ici 2027.

Cette ampleur de déclin reflète la gravité des scénarios baissiers précédents, tels que les avertissements de l’investisseur du « Big Short » Michael Burry concernant une survalorisation structurelle.

Les investisseurs institutionnels, qui traitent désormais le BTC comme un actif à risque mature, ajustent déjà leurs paramètres de risque.

Les récents flux sortants des ETF suggèrent un affaiblissement de l’intérêt institutionnel lorsque les risques à long terme deviennent difficiles à quantifier.

Sans une feuille de route claire pour sécuriser ou « verrouiller » les pièces héritées vulnérables, la « juste valeur » du BTC est en cours de recalcul. Le potentiel d’un déversement massif et rapide de pièces auparavant dormantes agit comme un plafond psychologique sur les prévisions de croissance à long terme.

Acheter le dip ou couvrir le risque quantique de Bitcoin avec Bitcoin Hyper ?

Le dernier repli du Bitcoin survient alors que les investisseurs pèsent bien plus que la pression macroéconomique.

Certains analystes discutent désormais d’une potentielle « décote quantique » sur le BTC, car les avancées de l’informatique quantique pourraient un jour menacer l’algorithme de signature numérique à courbe elliptique (ECDSA) qui sécurise les portefeuilles.

Alors que les détenteurs actifs pourraient migrer vers des adresses post-quantiques si des mises à niveau sont adoptées, des millions de pièces dormantes de « l’ère Satoshi » ne le peuvent pas.

Si elles étaient compromises à l’avenir, cette offre perdue pourrait réintégrer la circulation, créant un risque structurel.

Même si ce scénario reste éloigné de plusieurs années, les marchés pourraient commencer à l’intégrer plus tôt.

Bitcoin Hyper (HYPER) se positionne différemment. En tant que Layer-2 Bitcoin propulsé par la Solana Virtual Machine, il possède un avantage intéressant par rapport au Layer-1.

Dans un environnement où la cryptographie post-quantique pourrait devenir un avantage concurrentiel plutôt qu’une simple note technique, les solutions de Layer-2 pourraient évoluer plus rapidement que la chaîne principale.

La flexibilité de la gouvernance et l’infrastructure modulaire donnent à des projets comme Bitcoin Hyper la latitude nécessaire pour s’adapter à mesure que les normes évoluent vers des cadres résistants au quantique tels que ceux développés par le NIST.

La prévente de Bitcoin Hyper a déjà levé plus de 31,57 millions de dollars à ce jour. Le prix actuel est de 0,013676 $, avec un staking disponible jusqu’à 37 % d’APY. Les investisseurs peuvent participer en utilisant l’ETH, le BNB, le SOL, des stablecoins ou des cartes bancaires via le site officiel.

Si le risque quantique s’invite dans le débat sur la valorisation du Bitcoin, les acteurs de l’infrastructure comme HYPER pourraient attirer une attention croissante.

Rejoignez la communauté Bitcoin Hyper sur Telegram et X.

Visitez Bitcoin Hyper ici

next