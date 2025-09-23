Argentine : les stablecoins, refuge contre l’effondrement du peso

Pour Résumer

Les stablecoins représentent 61,8 % des transactions crypto argentines.

L’inflation destructrice pousse vers USDT et USDC.

Adoption massive : 20% des Argentins utilisent la crypto.

L’effondrement du peso : inflation à 236,7 %

Le peso argentin s’effondre, perdant 4% en seulement une semaine. À 0,00060 € en septembre 2025, il reflète une inflation qui ne cesse d’augmenter.

Les citoyens voient leur pouvoir d’achat s’évaporer. De plus, la pauvreté atteint 50 %, forçant les familles à convertir leurs revenus en dollars. En outre, les salaires mensuels moyens valent à peu près 290 €.

Les prix augmentent de 3 à 4 % par mois. Effectivement, les vendeurs du marché La Boca transforment immédiatement leurs gains en stablecoins. D’ailleurs, les transferts bancaires traditionnels, lents et coûteux, sont délaissés.

En effet, cette instabilité monétaire, héritée des crises de 2001 et des années 90, pousse vers des alternatives. De plus, les contrôles de capitaux limitent l’accès au dollar physique.

Les stablecoins : un bouclier contre l’inflation

Les stablecoins comme USDT et USDC émergent comme sauveurs. USDT domine avec 180 milliards de dollars globaux, et 61,8 % des transactions argentines. Effectivement, les volumes retail (moins de 10 000 $) croissent de 61 % contre 44,7 % mondialement.

Les Argentins convertissent leurs pesos en stablecoins pour préserver la valeur. De plus, les échanges P2P explosent, avec des hausses de 500 % lors des dévaluations. En outre, les startups lancent des cartes de débit crypto pour les paiements quotidiens.

Les frais quasi nuls (0,01 €) et l’instantanéité séduisent. Effectivement, près de 20 % de la population déclare déjà posséder de la crypto. D’ailleurs, les volumes de stablecoins surpassent ceux du Bitcoin localement.

En effet, Chainalysis note une corrélation directe : entre dévaluation du peso et hausse des stablecoins. De plus, les commerçants évitent les pertes sur les transferts.

Adoption massive : 33 % des Argentins en crypto

L’adoption crypto atteint 33 % de la population, soit 17 millions d’utilisateurs. Effectivement, les stablecoins servent de valeur refuge contre l’inflation à 143 % en 2023.

Les jeunes et les vendeurs informels mènent la charge. De plus, les fintechs mobiles facilitent les conversions. En outre, les salaires en stablecoins émergent pour protéger les employés.

Les volumes mensuels de stablecoins croissent avec la dévaluation. Effectivement, les transactions sous 10 000 $ battent le record. D’ailleurs, l’Argentine dépasse le Brésil en part de stablecoins (61,8 % vs 59,8 %).

En effet, cette tendance pourrait bien s’étendre à la Colombie et au Venezuela. De plus, les black markets boostent les P2P.

