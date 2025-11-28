Pour Résumer

Lancement réussi sur MEXC et KuCoin : Le token BEST grimpe de 74% dès ses premiers échanges, soutenu par une levée de fonds de 18 millions de dollars.

Avantages pour les détenteurs : Les premiers acheteurs bénéficient de cartes de paiement, cashback revalorisé et accès à des tokens exclusifs.

Perspectives de croissance : L’intérêt des exchanges majeurs et les promotions en cours préparent BEST à un possible rallye de fin d’année.

BEST explose sur MEXC

L’ICO s’est achevé à midi et libéré les jetons pour 55 000 premiers investisseurs qui ont injecté plus de 18 millions de dollars. En réalité, cette levée s’avère l’une des plus imposantes pour un wallet crypto en pleine expansion, ce qui motive un intérêt soutenu.

Dès l’ouverture des échanges sur MEXC, le prix progresse de 74%, signe d’un attrait ancré dans une dynamique alimentée par les premières prises de profit. Dans le même temps, la liquidité du pair BEST/WETH reste verrouillée pour un an et s’élève à 541 000 dollars.

En plus, le référencement sur CoinGecko renforce l’attention portée au projet, tandis que le prix augmente de 18% depuis l’apparition sur la plateforme. Sur un marché saturé par des jetons sans utilité durable, le BEST avance avec un positionnement centré sur la valeur concrète.

Cela renforce en effet l’idée d’une crypto qui privilégie l’usage réel, loin du tumulte artificiel des memecoins. Best Wallet fonctionne sur plusieurs blockchains, embarque une technologie Fireblocks MPC-CMP et applique des frais parmi les plus bas de l’industrie.

Enfin, la rubrique Upcoming Tokens présente des projets encore non listés, ce qui donne accès à des opportunités recherchées, et renforce donc les retours positifs d’utilisateurs conquis. L’équipe prépare aussi un échange dérivé et une carte de paiement qui récompense en BEST, illustrant une ambition structurée.

Nouveaux avantages annoncés pour les premiers détenteurs

L’équipe Best Wallet dévoile une série d’avantages réservés aux détenteurs de BEST, ce qui élargit l’intérêt économique du jeton.

L’accès prioritaire à la carte virtuelle, intégrée directement dans l’application, permet d’utiliser ses crypto sans délai ni conversion supplémentaire. Ce privilège attire déjà un noyau engagé d’utilisateurs attentifs à la fluidité de leur expérience.

Par ailleurs, la version physique de la Best Card sera distribuée gratuitement aux premiers inscrits, qui sécurisent leur place grâce à leur détention de jetons. La promesse d’une carte tangible, combinée à l’expérience numérique, renforce l’idée d’un écosystème pensé pour un usage quotidien.

En parallèle, un mécanisme de cashback revalorisé attend les détenteurs qui misent sur la durée, ce qui encourage une fidélité plus forte. Les récompenses augmentent selon l’implication, créant un cadre propice à une adoption plus large.

🔥 Attention $BEST Holders! Early Access Perks Are Here. 🔥 If you hold your tokens until the Best Card officially launches, you’ll unlock an exclusive suite of early-access benefits reserved for our most committed community members: 1️⃣ Priority Access to the Best Card

Start… pic.twitter.com/VR8qxMHJ0g — Best Wallet (@BestWalletHQ) November 28, 2025

De plus, les partenariats iGaming et DeFi s’ajoutent pour compléter l’environnement Best Wallet, dessinant une dynamique plus vaste que celle d’un simple wallet. L’ambition dépasse l’app elle-même et se dirige vers une super application polyvalente, pensée pour accompagner ceux qui naviguent dans l’univers Web3.

Sur un marché en évolution rapide, cette approche séduit un public grandissant. La progression du prix nourrit les discussions autour du prochain grand exchange prêt à accueillir le BEST. Les spéculations convergent vers une arrivée future sur d’autres plateformes majeures.

BEST conquiert deux CEX du top 10 : quel rôle pour Binance et Coinbase ?

KuCoin et MEXC occupent des positions stratégiques dans le classement des plateformes mondiales. Leur décision d’intégrer le BEST projette le jeton dans un cercle très surveillé. En effet, beaucoup imaginent une arrivée future sur Binance, référence mondiale, ou sur Coinbase, acteur dominant aux États-Unis.

De toute évidence, la présence du BEST sur deux plateformes du top 10 renforce l’idée d’un intérêt institutionnel plus large, capable d’accélérer la progression du jeton. Mieux, avec l’ajout de liquidité grâce à MEXC et KuCoin, d’autres plateformes observent l’évolution du marché, car aucune ne veut perdre du volume potentiel.

Aussi, la période de lancement correspond à une remontée générale des cours crypto, ce qui amplifie l’impact du mouvement autour du BEST. Cette conjoncture avantage une progression plus régulière et alimente des discussions autour d’un positionnement de premier plan pour la fin d’année.

Pendant ce temps, la remontée du Bitcoin tire l’ensemble du marché vers le haut. Après une phase de doute liée aux décisions de la Fed, les déclarations plus conciliantes de responsables comme John Williams remettent les baisses de taux au cœur des discussions économiques.

Bien sûr, cela soutient les actifs risqués et nourrit une dynamique favorable au BEST. Le Bitcoin atteint 92 000 dollars et pourrait dépasser bientôt la barre symbolique des 100 000 dollars. En pratique, cette remontée encourage les investisseurs les plus confiants, qui anticipent un effet d’entraînement sur le BEST.

KuCoin et MEXC déclenchent un élan promotionnel : BEST visé par un possible rallye de fin d’année

Les campagnes annoncées par KuCoin et MEXC stimulent une nouvelle vague d’activité autour du jeton. KuCoin prévoit de distribuer 1 250 000 BEST jusqu’au 7 décembre, tandis que MEXC propose 1 200 000 BEST et 45 000 USDT, avec une fin de campagne fixée au 4 décembre.

🔥 @BestWalletHQ Listing Campaign, 1,250,000 $BEST to win! • Activity 1: Complete GemSlot tasks to share 1,000,000 #BEST.

• Activity 2: Invite users to trade and share 250,000 BEST. Campaign runs from Nov 28 to Dec 7 (UTC). More details below⬇️ — KuCoin (@kucoincom) November 28, 2025

De fait, une telle dynamique récompense les acheteurs de l’ICO, qui célèbrent Thanksgiving avec une perspective de gains supplémentaires, tout en attirant de nouveaux entrants désireux de se positionner avant l’arrivée probable d’un marché plus large.

Dans une industrie où l’enthousiasme se disperse parfois trop vite, Best Wallet avance sans promesses creuses. D’ailleurs, l’application, disponible sur Google Play et l’App Store, dépasse déjà le seuil des 500 000 utilisateurs et progresse chaque mois. Le nombre d’utilisateurs actifs atteint environ 250 000, un résultat solide dans le secteur Web3.

La régularité d’usage, proche de la moitié des comptes, témoigne en outre d’une satisfaction réelle. Les investisseurs anticipent maintenant un possible rallye de fin d’année, souvent appelé Santa Rally, et placent le BEST dans une position prometteuse.

Notez par ailleurs que ceux qui souhaitent se positionner peuvent acheter le jeton directement via l’application Best Wallet ou passer par KuCoin ou MEXC. Bien entendu, l’accès simple renforce l’idée d’un projet pensé pour une adoption massive.

En peu de mots, BEST se positionne comme un actif prêt à capter l’attention du marché lors des dernières semaines de l’année.

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.

