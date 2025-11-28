BEST arrive sur KuCoin : l’un des plus gros listings de 2025

Pour Résumer

Le token BEST arrive sur KuCoin après une prévente de 17,85 millions de dollars, avec encore 24 h pour acheter au prix de 0,025995 dollar.

Le listing dans la Zone Innovation reflète la montée en puissance d’un portefeuille multi-chaînes très avancé, sécurisé par MPC et enrichi d’outils comme Upcoming Tokens, dérivés intégrés et carte de paiement.

Les investisseurs peuvent encore acheter avant la cotation ou se préparer pour l’ouverture du trading BEST/USDT le 28 novembre.

L’un des plus gros listings de 2025

L’application de portefeuille Web3 multi-chaînes Best Wallet franchit une étape décisive avec l’annonce de la cotation de son token natif BEST sur KuCoin, le septième exchange crypto mondial, prévue pour le 28 novembre à 14h00 UTC.

Cette cotation sur une plateforme majeure intervient alors que la prévente touche à sa fin, avec seulement 24 heures restantes avant la clôture fixée à 12h00 le vendredi 28 novembre.

KuCoin représente une plateforme d’envergure internationale avec plus de 41 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 200 pays et un volume de trading quotidien atteignant 3,7 milliards de dollars selon CoinGecko.

Fondé en 2017 et basé aux Seychelles, l’exchange propose des paires de trading pour plus de 1 000 cryptomonnaies différentes.

La levée de fonds impressionnante de 17,85 millions de dollars réalisée durant la prévente témoigne de l’intérêt croissant pour Best Wallet, un portefeuille qui s’est forgé une réputation comme pionnier multi-chaînes offrant des frais de swap compétitifs.

Sa fonctionnalité signature Upcoming Tokens permet aux utilisateurs de découvrir et d’investir dans de nouveaux projets prometteurs avant leur lancement public sur le marché ouvert.

Avec un prix de prévente actuel de 0,025995 dollar, les investisseurs disposent encore d’une fenêtre pour acquérir BEST au prix de listing ou en dessous avant l’ouverture du trading public.

Le token BEST se distingue dans l’écosystème crypto par son utilité concrète et son rôle central dans un secteur en pleine expansion, celui des portefeuilles non-custodiaux sécurisés qui constituent la fondation de l’adoption crypto mainstream.

📢 New Listing: @BestWalletHQ $BEST is coming soon to #KuCoin! Best Wallet is a multi-chain Web3 wallet ecosystem powered by the $BEST token, offering retail crypto users and DeFi communities a secure, all-in-one platform for storing assets, trading, staking, and discovering new… pic.twitter.com/wiejeHQs4j — KuCoin (@kucoincom) November 28, 2025

La stratégie d’investissement intelligente dans l’infrastructure crypto

L’analogie historique des ruées vers l’or offre une perspective éclairante sur l’investissement dans BEST. Durant ces périodes de frénésie, les entrepreneurs les plus avisés ne cherchaient pas l’or eux-mêmes mais vendaient les outils nécessaires aux chercheurs.

Acquérir des tokens BEST suit cette même logique stratégique appliquée à l’univers des cryptomonnaies.

La détention de BEST ouvre l’accès à un écosystème caractérisé par des frais réduits et une expérience utilisateur fluide à travers multiples blockchains.

Au-delà de la simplicité de configuration, Best Wallet se positionne comme référence en matière de sécurité grâce à l’implémentation de la technologie Multi-Party Computation – Cryptographic Message Protocol (MPC-CMP).

Ce système de sécurité avancé fragmente les clés privées en segments cryptés distribués entre plusieurs parties distinctes. L’architecture garantit que la clé privée complète n’est jamais reconstituée, éliminant ainsi tout point de défaillance unique exploitable.

Cette approche confère aux adresses de portefeuille une résistance au vol significativement supérieure aux protocoles de sécurité conventionnels plus anciens.

L’arsenal de protections comprend également les standards essentiels comme la vérification biométrique et l’authentification à deux facteurs (2FA).

Le système de Protection Anti-Fraude Avancée en cours de développement renforcera encore la sécurité en scannant activement pour détecter et neutraliser toute activité suspecte de manière proactive.

Écosystème en expansion avec dérivés et carte de paiement

L’attrait de Best Wallet pour les investisseurs repose largement sur son architecture multi-chaînes robuste. Le portefeuille supporte actuellement Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB Smart Chain, Base et Polygon, avec l’intégration de blockchains supplémentaires en phase de développement.

Cette approche multi-chaînes place Best Wallet en avance sur des concurrents établis comme MetaMask. Bien que MetaMask conserve une position de leadership dans l’industrie, le projet n’a que récemment commencé à sortir de son écosystème EVM pour embrasser la compatibilité multi-chaînes.

De plus, malgré les discussions répétées chez Consensys, aucun token natif n’a encore vu le jour, contrastant avec les progrès continus de BEST.

Les détenteurs de tokens profitent de frais de trading avantageux lors des échanges de crypto entre différentes chaînes, rendu possible par l’intégration transparente de 30 bridges et 330 exchanges décentralisés dans l’application.

Cette infrastructure technique fait de BEST l’élément moteur de l’écosystème Best Wallet.

Le déploiement futur d’un exchange de dérivés propriétaire marquera l’évolution complète de la plateforme. Les traders y bénéficieront de frais de transaction exceptionnellement bas, transformant Best Wallet en terminal de trading complet.

L’introduction prévue des transactions sans frais de gaz représente une innovation majeure. Cette fonctionnalité dispensera les utilisateurs de détenir le token natif de chaque blockchain pour régler les frais de gaz, BEST servant directement à cette fin.

Le résultat sera des transactions inter-chaînes encore plus fluides et économiques pour tous les utilisateurs.

Best Card permettra aux utilisateurs d’effectuer des achats directement depuis leur portefeuille crypto tout en conservant la possibilité d’utiliser des fonds fiat traditionnels.

Les détenteurs de tokens BEST bénéficieront de frais parmi les plus compétitifs de l’industrie, complétés par un programme de récompenses conçu pour encourager l’utilisation active de la carte.

Modalités d’acquisition avant et après le listing KuCoin

Pour les investisseurs souhaitant se positionner avant le listing officiel sur KuCoin et maximiser leur avantage lors du lancement du marché, l’acquisition anticipée reste possible via le site de prévente Best Wallet.

L’achat direct via l’application Best Wallet constitue une alternative pratique, acceptant les paiements par carte bancaire, ETH ou USDT.

L’application mobile est accessible en téléchargement sur Google Play et l’Apple App Store, offrant une expérience d’achat optimisée pour les appareils mobiles.

Pour ceux préférant attendre le listing KuCoin, la préparation d’un compte sur l’exchange garantit en effet une réactivité optimale lors du lancement du trading.

Les détenteurs de comptes KuCoin bénéficient par ailleurs également d’un accès privilégié à la campagne airdrop organisée par l’exchange pour célébrer le lancement de BEST. Ce programme promotionnel distribue en effet des récompenses substantielles aux participants actifs durant la période de lancement.

Malgré son orientation Web3, l’équipe Best Wallet démontre donc une vision stratégique en reconnaissant l’importance de connecter le futur décentralisé aux infrastructures de paiement existantes.

Cette philosophie se concrétise en effet avec le développement de Best Card, une carte de débit intégrée à l’écosystème.

L’inscription sur KuCoin s’effectue donc via le portail d’inscription dédié, donnant un accès immédiat à la paire BEST/USDT dès son activation. Cette fenêtre d’opportunité initiale représente un moment privilégié pour acquérir l’un des tokens utilitaires les plus attendus de 2025.

La communauté Best Wallet maintient en effet une présence active sur X, Telegram et Discord, offrant aux membres un accès direct aux dernières actualités et développements.

Le site officiel Best Wallet fournit par ailleurs une documentation complète sur le projet pour les investisseurs recherchant une compréhension approfondie de cet écosystème transformateur dans l’univers des portefeuilles décentralisés.

