Aster explose de 1800% en 1 semaine : Bitcoin Hyper est le prochain ?

Pour Résumer

Aster a brièvement franchi 2 Mds $ de TVL avant de retomber.

Bitcoin Hyper a levé plus de 17 M $ en présale.

La suite dépendra de l’adoption réelle et de la tenue des volumes.

Ce qui s’est passé

Côté Aster, un effet coup de canon a suivi le lancement du jeton : bond du TVL jusqu’à 2 milliards, clôture de journée autour de 545 millions, puis rebond vers 655 millions. Le volume sur 24 heures a grimpé à 434 millions, preuve d’un appétit réel pour les dérivés on-chain, même si la marche reste haute face au leader du segment.

La scène publique a ajouté de l’huile sur le feu : un message de félicitations a relancé l’attention et validé, symboliquement, l’entrée d’Aster dans l’arène des perps.

Pourquoi Bitcoin Hyper entre dans la conversation

À des années-lumière du « pump » instantané, HYPER avance par construction : plus d’un million de dollars levés en cinq jours, une cadence moyenne proche de 158 000 dollars quotidiens, récemment montée vers 200 000, pour dépasser 17 millions au total.

L’argument n’est pas le paiement rapide façon Lightning, dont la capacité tourne autour de 3 982 BTC, mais la programmabilité.

Hyper adopte la SVM pour offrir un environnement Rust familier et une exécution parallélisée. Traduction pour les builders : moins de frictions, des dApps et des stablecoins qui tournent à la vitesse attendue, tout en s’adossant à Bitcoin pour le règlement.

Le projet assume un bridge canonique : le BTC est verrouillé sur la couche de base, une version encapsulée circule dans l’écosystème, puis la sortie brûle le wrapped et libère le BTC initial. Ce n’est pas un slogan, c’est une promesse d’usages.

Découvrir Bitcoin Hyper

CZ, Aster et la bataille des perps

L’autre scène se joue sur les dérivés. Le cœur du débat n’est pas de savoir si Aster a eu son quart d’heure : il l’a eu.

C’est de mesurer la tenue de route. Hyperliquid reste la référence avec un TVL robuste, un volume quotidien élevé et un intérêt ouvert massif.

Aster a montré qu’un lancement bien ficelé peut attirer des capitaux et de l’attention à grande vitesse, surtout quand un visage connu lui dit « bien joué » en public. Reste l’épreuve du temps : la profondeur de carnet est-elle au rendez-vous quand l’excitation retombe ?

Le produit tient-il sous charge sans dégrader l’expérience ? Et l’écosystème de BNB Chain, qui a épaulé le projet, convertit-il l’essai en adoption durable côté traders actifs, au-delà du premier sprint ?

Ce qu’il faut surveiller maintenant

Si l’engouement se maintient, c’est qu’il s’alimente à des sources plus profondes : clarté de la tokenomics, incitations qui rétribuent la liquidité utile plutôt que le « mercenaire du farming », et surtout latence basse avec un ordonnancement fiable.

Pour HYPER, l’indicateur avancé est ailleurs : des équipes qui s’installent, des updates qui se déploient sans bricolage, des stablecoins qui circulent sans friction.

La thèse rationnelle est simple : si 2025-2026 voient la liquidité se rediriger progressivement vers des actifs plus risqués, les projets capables d’absorber des tailles de tickets institutionnelles, tout en gardant une UX nette, rafleront la mise.

À l’inverse, si la manne se fige dans les fonds monétaires, les pics s’aplatiront. Dans tous les cas, l’écart se fera sur la construction et la rétention, pas sur un seul graphique.

Aster a prouvé qu’un lancement peut déclencher une onde de choc, HYPER que la patience de bâtisseur attire un capital plus patient. L’un et l’autre captent une même énergie du marché, mais par deux chemins distincts.

La suite se jouera donc sur la qualité d’exécution, la tenue des volumes hors pic et la capacité à convaincre développeurs et traders que la valeur ne tient pas qu’à un coup d’éclat.

