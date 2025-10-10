LIVE – Bitcoin, XRP, BNB, Aster… – Toute l’actualité du 10 octobre 2025

Pour Résumer

Bitcoin et XRP reculent légèrement dans un marché en consolidation.

BNB surperforme et dépasse XRP en capitalisation.

Aster s’effondre après des soupçons de volumes falsifiés.

Bitcoin et XRP se replient dans un marché en pause

Bitcoin se stabilise autour de 121 300 $, après un début d’octobre particulièrement intense. Les marchés semblent reprendre leur souffle après la poussée vers 125 000 $, laissant place à une phase de consolidation entre 120 000 $ et 126 000 $.

Malgré ce repli mesuré, les flux vers les ETF Bitcoin spot demeurent solides, signe que l’appétit institutionnel reste intact, même dans un contexte macroéconomique encore fragile.

Du côté de XRP, le prix stagne autour de 2,82 $. La résistance des 2,85 $ reste intacte, tandis que les transferts massifs vers les exchanges se multiplient. En parallèle, la montée de BNB dans le classement des capitalisations met une pression symbolique sur XRP, désormais rétrogradé au quatrième rang.

BNB progresse, Aster s’effondre

BNB confirme sa bonne santé avec une hausse annuelle de 129 %, portée par la montée en puissance de la BNB Chain et par l’adoption croissante de son écosystème. L’actif profite clairement du ralentissement de Bitcoin pour attirer les capitaux en quête de stabilité. En revanche, Aster s’enlise dans la controverse.

Retiré des tableaux de DeFiLlama pour soupçons de volumes artificiels, le token a chuté de près de 18 %. Un “whale” a par ailleurs liquidé plus de 133 millions $ de tokens, accentuant la pression vendeuse. Malgré ses ambitions sur le marché des DEX perpétuels, Aster traverse une crise de confiance dont il pourrait mettre du temps à se relever.

Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur Bitcoin, XRP BNB, Aster et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.

À lire aussi :