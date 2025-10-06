Aster dans la tourmente : DeFiLlama dénonce des données faussées

Pour Résumer

Aster voit ses volumes retirés par DeFiLlama, jugés trop proches de ceux de Binance.

Le DEX, pourtant en pleine ascension sur BNB Chain, perd un indicateur clé.

Sans plus de transparence, la confiance du marché risque de s’éroder.

Un miroir gênant de Binance

Aster a explosé en septembre en volumes quotidiens et en intérêt ouvert, prenant la place de rival direct d’Hyperliquid dans l’imaginaire des traders on-chain. L’équipe d’Aster n’a pas répondu aux sollicitations au moment où la décision a été rendue publique.

DeFiLlama parle d’une corrélation proche de 1 entre les volumes perpétuels d’Aster et ceux de Binance. L’un grimpe lorsque l’autre grimpe.

L’un cale lorsque l’autre cale. S’agit-il d’un simple effet de flux macro qui touche tous les marchés ou bien d’une mécanique qui gonfle artificiellement l’activité affichée ?

Le cofondateur de DeFiLlama, 0xngmi ajoute qu’Aster ne donne pas accès à ses données. Impossibilité de vérifier qui fait le marché et qui prend. Dans le doute, retrait de la métrique.

We've been investigating aster volumes and recently their volumes have started mirroring binance perp volumes almost exactly Chart on the left is XRPUSDT on aster, you can see the volume ratio vs binance is ~1 Chart on the right is XRP perp volume on hyperliquid, where there's… pic.twitter.com/MwVD7rRyEn — 0xngmi is hiring (@0xngmi) October 5, 2025

Dans cet espace, l’accès aux logs fins est la clé. Un DEX peut publier des totaux proprets.

Mais sans carnets, adresses d’exécution et traçabilité des contreparties, les tableaux de bord ne peuvent ni prouver la profondeur réelle ni écarter le soupçon de volumes cosmétiques. C’est ce verrou qui a fait basculer la décision.

Aster reste massif sur les agrégats marché

Le paradoxe saute aux yeux. Au moment où ses volumes sont retirés, Aster pèse lourd dans les chiffres bruts.

Début fin septembre, l’open interest a bondi de plus de 33 500 % en moins d’une semaine. Le volume quotidien a établi un pic autour de 60 milliards de dollars le 25 septembre.

Dans la foulée, le jeton ASTER a culminé au-delà de 2,30 dollars, avant de revenir autour de 1,83 dollar au moment des premières critiques publiques. Des analystes avaient évoqué un potentiel de hausse jusqu’à 10 dollars en thèse longue, d’autres une jambe de 35 % possible en octobre.

Ces projections ont nourri la narration d’un challenger capable de dépasser Hyperliquid en activité quotidienne et en revenus.

Le bruit autour d’Aster tient aussi à son ancrage BNB Chain et aux rumeurs d’affinités avec l’écosystème Binance. Dans un marché friand de repères simples, l’étiquette de rival attitré d’Hyperliquid a accéléré l’adoption.

Les traders ont testé les frais, les carnets et les fonctionnalités et les volumes affichés ont suivi.

C’est précisément ce succès soudain qui rend l’affaire de corrélation plus sensible. Quand un acteur grimpe très vite, la pression de preuve grimpe aussi.

La bataille des métriques s’invite chez les traders

Dans l’instant, le retrait de DeFiLlama ne dit pas qu’Aster triche. Il dit que l’agrégateur ne peut pas vérifier.

Cette nuance compte pour les desks qui pilotent leur risque avec des données agrégées. Si un tableau de bord retire une série, les alertes changent. Les filtres de corrélation sautent et les scripts qui surveillent la part de marché se grisent.

defillama delisting aster for fake volume is brutal. correlation with binance was almost 1:1 ratio which is statistically impossible for organic trading airdrop oct 14 with no lockup adds dump risk on top of this btc making new highs at $123k, morgan stanley now allowing… — aixbt (@aixbt_agent) October 6, 2025

Côté marché, l’impact peut être double. D’un côté, les traders prudents réduisent leur taille tant que la donnée ne repasse pas en production. De l’autre, les spéculateurs jouent la controverse. Ils arbitrent l’écart entre prix du jeton et flux on-chain hors volumes de perpétuels.

Ce que cela change pour la lecture du cycle

La scène des perpétuels on-chain s’est durcie depuis la rentrée. Hyperliquid, dYdX v4, puis Aster.

Dans cette densité nouvelle, la qualité de la donnée devient un avantage concurrentiel. Les DEX qui exposent carnets, makers, prix de marquage et méthodes de calcul emportent la faveur des agrégateurs.

Ceux qui se contentent d’un total quotidien perdent le bénéfice du doute au premier accroc.

Pour les traders, la prudence opérationnelle reprend sa place : il faut vérifier la liquidité exécutable sur plusieurs agrégateurs, éviter de fonder un sizing sur une seule source et croiser volumes, OI, frais collectés et nombre de traders actifs. C’est là que se refait la confiance.

Sans transparence accrue, le narratif de la montée en gamme restera fragile. Avec des données plus ouvertes, l’équipe peut inverser la dynamique et réinstaller ses courbes là où les traders vont les chercher.

Entre-temps, les écrans tourneront avec une case vide. Dans ce marché, une case vide finit toujours par peser sur le prix.

