Hack à 10M$ : Astra Nova s’effondre après un vol massif

Pour Résumer

8,2M USDT ont fui vers Gate et KuCoin, provoquant le crash de RVV.

Astra Nova parle d’un compte compromis et promet un rachat on-chain.

La relance dépendra d’un buyback transparent et d’une coordination rapide avec les CEX.

Les flux on-chain recollent l’histoire

Selon le suivi d’EmberCN, près de 8,226 millions d’USDT ont filé vers des dépôts Gate et KuCoin, avec 2,041 millions d’USDT qui resteraient sur un wallet identifié 0x643.

La chronologie colle au lancement de RVV et à la chute fulgurante qui s’ensuit, de 0,028 dollar dans la foulée du listing à un plancher proche de 0,007, avant un retour vers 0,014.

Ce mouvement massif a frappé des carnets encore jeunes et peu profonds. Au-delà des chiffres, un détail intrigue une partie de la communauté.

一共是有 8.6 亿枚的 $RVV (总量的 8.6%) 从项目方铸币合约转出后，在链上被抛售，致使 $RVV 严重下跌。 这 8.6 亿枚 $RVV 被出售换得了 1028.8 万 USDT，其中 822.6 万 USDT 被转进了 Gate 和 Kucoin，另外 204.1 万 USDT 还在链上钱包 0x643。… pic.twitter.com/RMmOlvRFzd — 余烬 (@EmberCN) October 19, 2025

Convertir immédiatement des tokens volés en USDT, puis envoyer l’essentiel sur des CEX, expose à un gel potentiel et multiplie les points de traçabilité. Plusieurs observateurs y voient un comportement atypique.

D’autres rappellent qu’un acteur pressé peut privilégier la vitesse d’exécution sur des marchés liquides plutôt que des routes plus discrètes mais lentes. Pour l’instant, rien ne permet de trancher.

Pourquoi la chute a été si violente

Le token venait d’entrer en circulation. Liquidité naissante, pools DEX encore minces, profondeur limitée côté CEX : les ingrédients d’un mouvement disproportionné étaient réunis.

Quand un bloc de vendeurs frappe un marché si jeune, l’impact prix se propage vite. L’effet s’est vu en chaîne.

RVV décroche, les teneurs élargissent les spreads, la volatilité grimpe, les ordres stop s’empilent, et la courbe dessine un escalier descendant. Le rebond partiel observé après la capitulation initiale ne change pas la donne de fond.

Sans visibilité précise sur la structure de l’offre et les inventaires de comptes liés, la prime de risque reste élevée. La communication d’incident, elle, a été rapide.

Astra Nova indique que seul un compte de teneur de marché tiers a été compromis, assure que l’infrastructure auditée est saine et dit travailler avec des équipes de forensics on-chain, échanges alertés et saisine des autorités à la clé une fois les éléments réunis. Le signal est classique, mais nécessaire.

Il faudra l’étayer par des éléments vérifiables, car le doute s’installe vite quand un token s’effondre aussi tôt.

Rachat annoncé, prime au retour, mais la route est étroite

L’équipe a promis un buyback sur le marché ouvert pour un nombre de tokens équivalent, et a annoncé l’exécution partielle d’un rachat on-chain. Elle offre en parallèle une prime de 10 % en cas de restitution des fonds.

C’est un amortisseur utile pour la liquidité et un pari sur la réouverture des carnets, mais il déplace le risque sur l’exécution. Racheter sans créer de nouvelle mèche de volatilité, ne pas inciter des arbitrages opportunistes contre la trésorerie du projet et démontrer que la gouvernance peut absorber un tel choc sans fausse note.

$RVV 200M Buyback 💎 We’re happy to share that the $RVV buyback has been executed onchain as part of the Astra Nova Recovery Fund initiative. A total of 200 million $RVV tokens have been repurchased from the market. To ensure complete transparency, these tokens will be held in… pic.twitter.com/j5xK4yZa0n — Astra Nova (@Astra__Nova) October 19, 2025

Sur un plan très opérationnel, ces rachats exigent de la méthode. Calendrier public, adresses dédiées, taille des ordres fractionnée, bacs de liquidité identifiés et suivi on-chain accessible.

À défaut, la meilleure intention se traduit par un front-run généralisé et un résultat contraire à l’objectif. Dans le même temps, la promesse d’impliquer les forces de l’ordre devra vite se matérialiser, ne serait-ce que par la transmission d’empreintes on-chain et de tickets d’échanges.

Les victimes réagissent à la granularité des preuves. Pas à la bonne volonté.

Le signal envoyé au marché des « AI-crypto »

Le timing est cruel. Astra Nova venait d’annoncer une levée de 48,3 millions de dollars et se positionnait comme une plateforme AI-native pour créateurs, avec des outils low et no-code.

La suite se jouera en trois temps.

Un, l’assèchement du risque immédiat via listes noires, coordination avec CEX et gel préventif si possible. Deux, la recomposition de la liquidité par un rachat discipliné qui ne nourrit pas la spéculation.

Trois, la restitution documentée de l’incident, avec une post-mortem publique et des garde-fous durcis. Si l’équipe coche ces cases, RVV peut retrouver une courbe vivable.

