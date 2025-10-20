Uptober arrivera-t-il cette année ?

Pour Résumer

Le marché crypto a perdu plus de 14 % en quelques jours, mais garde une base d’accumulation.

Les investisseurs attendent un signal fort, institutionnel ou macro, pour rallumer la flamme.

Si un catalyseur se déclenche, l’effet Uptober pourrait ressurgir plus vite qu’on ne le croit.

Le marché digère la tempête

Le mois d’octobre avait bien commencé. Bitcoin flirtait encore avec les 126 000$, Ethereum dépassait les 4 700 $, porté par une vague d’optimisme global et la perspective d’un regain institutionnel. Mais le décor a vite changé.

En quelques jours, le marché a connu l’une des corrections les plus rapides depuis 2022, provoquant plus de 19 milliards de dollars de liquidations sur les produits dérivés.

Et depuis cette chute brutale, le marché se cherche. Bitcoin oscille autour des 110 000 $, Ethereum se stabilise vers les 4 000 $, et la volatilité s’est réduite sans pour autant ramener la confiance.

Ce n’est plus la panique du krach, mais ce n’est pas encore la reprise franche. L’histoire montre que les grands mouvements haussiers partent souvent de ces zones de lassitude où plus personne n’y croit.

Les catalyseurs attendus pour rallumer la flamme

Pour que l’esprit d’Uptober se réveille, il faut plus qu’un simple rebond technique. Les traders le savent : un véritable cycle haussier se construit sur des catalyseurs tangibles. Le premier, c’est le retour des flux institutionnels.

Les grands fonds, les banques et les gestionnaires d’actifs scrutent le marché, mais peu ont encore repris des positions agressives. Un signal d’achat massif de leur part pourrait suffire à inverser la tendance.

Le deuxième catalyseur tient au contexte macroéconomique. Une détente monétaire ou une baisse des taux d’intérêt redonnerait de l’air aux marchés à risque, crypto en tête. Pour l’instant, les tensions commerciales et les incertitudes géopolitiques pèsent sur le moral. Mais le moindre apaisement pourrait rallumer la machine spéculative.

Enfin, les signaux techniques pourraient bientôt s’aligner. Si Bitcoin franchit à nouveau la barre des 115 000 $ avec du volume, le marché y verrait un retour clair de momentum.

Vers un Uptober différé ?

Les communautés crypto restent attentives. Sur les réseaux, les mentions de “#Uptober” repartent doucement à la hausse, signe que les investisseurs cherchent à recréer un cycle d’optimisme collectif.

Ce qui se joue ici, c’est vraiment une bataille entre le doute et la conviction. L’un domine aujourd’hui, l’autre pourrait renaître en un claquement de doigts. Les marchés crypto fonctionnent toujours par récits et par cycles, et Uptober en est un des plus puissants. Si le marché décide d’y croire à nouveau, alors la prophétie peut se réaliser à nouveau.

L’hypothèse d’un “Uptober 2.0” reste donc ouverte. Le marché n’est pas encore mort, il est simplement en pause. Si les volumes repartent, si les capitaux se redéploient, le potentiel de rebond est bien réel.

Les prochains jours seront décisifs : les traders guettent une cassure nette au-dessus des niveaux actuels, signe que la peur recule et que les acheteurs reprennent la main.

Si le marché global suit, Uptober pourrait se transformer en véritable redémarrage de cycle. Si la peur persiste, la phase d’accumulation se prolongera jusqu’à décembre. Mais dans un cas comme dans l’autre, la conclusion reste la même : le terrain est prêt pour le prochain mouvement fort. Il ne manque qu’un déclencheur.

