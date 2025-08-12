ATM Bitcoin : le Wisconsin impose KYC et limite à 1 000 $

Pour Résumer

XRP et ETH mènent l’altseason 2025.

Le Bitcoin atteint 119 800 €.

Les altcoins dominent les volumes crypto.

XRP et ETH : les stars de l’altseason

Le marché crypto change de cap. En effet, XRP bondit de 16 % en 24 heures pour atteindre 3,65 €, un sommet inédit depuis 2018.

Par ailleurs, Ethereum grimpe de 8,2 % à 3 950 €, dopé par l’upgrade Dencun de 2024, qui a réduit les frais à 0,75 € par transaction. Effectivement, ces hausses marquent un tournant, avec l’ETH/BTC ratio à 0,037, en hausse de 42 % en un mois.

D’ailleurs, les ETF Ethereum, avec 4,5 milliards d’euros d’inflows nets en 2025, attirent les institutionnels. XRP, porté par la clarté réglementaire aux États-Unis, voit ses volumes sur Binance exploser à 22,4 milliards d’euros.

Cependant, le RSI d’XRP, à 88, frôle la zone surachetée, risquant une correction à 3,20 €. Effectivement, l’élan haussier repose sur des fondamentaux solides, mais la prudence reste nécessaire face à la volatilité.

Par ailleurs, l’Altcoin Season Index, à 59, approche le seuil de 75, confirmant une rotation des capitaux vers les altcoins. Les smart contracts d’Ethereum, utilisés par 68 % des protocoles DeFi, renforcent son leadership. Ce rally pourrait redéfinir le marché crypto, mais les investisseurs doivent rester vigilants.

Le marché crypto bascule

Ce boom secoue l’écosystème. Le Bitcoin gagne 2,7 % à 119 800 €, mais sa domination chute à 60,5 %, un plus bas depuis mars 2025. Par ailleurs, la capitalisation totale du marché crypto atteint 4 150 milliards d’euros, en hausse de 2,3 %.

Effectivement, des altcoins comme Solana (+12 % à 185 €) et Cardano (+9 % à 0,93 €) brillent. Bitcoin Hyper, une couche 2 pour accélérer les transactions BTC, lève 7 millions d’euros en presale, mais sa volatilité effraie certains investisseurs.

D’ailleurs, un piratage de 30 millions d’euros en juillet 2025 a secoué la DeFi, rappelant les risques.

Cependant, les volumes sur les DEX, comme Uniswap, bondissent de 18 %, et les liquidations de shorts, à 820 millions d’euros, dopent l’élan haussier.

Effectivement, la clarté réglementaire en Asie et aux États-Unis soutient XRP, tandis que les upgrades d’Ethereum attirent les développeurs.

Perspectives : une altseason légendaire ?

Ce rally pourrait tout changer. En effet, les analystes visent un XRP à 4,35 € et un ETH à 5 000 € d’ici septembre, portés par des ETF et une adoption croissante.

Par ailleurs, une domination du Bitcoin sous 50 % libérerait 200 milliards d’euros vers les altcoins. Effectivement, des événements comme l’inauguration de Trump en janvier 2026 pourraient amplifier cette vague.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec des actifs comme Chainlink. Cependant, la volatilité, avec un Nasdaq en repli de 1,4 % à 17 600 points, reste un piège.

Cette flambée d’XRP et ETH annonce une altseason historique, mais la prudence reste de mise.

À lire aussi :