Top 3 memecoins pour un x100 avant la rentrée

Pour Résumer

Pepe, Flockerz, Pudgy Penguins visent un x100.

Bitcoin atteint 119 800 €.

Memecoins dopent l’altseason 2025.

Pepe : le roi des memes prêt à rebondir

Le marché crypto pulse. En effet, Pepe, à 0,000011 €, a explosé en 2023 et reste un titan des memecoins avec une capitalisation de 4,6 milliards d’euros.

Par ailleurs, sa communauté, forte de 1,2 million de followers sur les réseaux, alimente une hype incessante. Effectivement, les analystes prévoient un bond à 0,001 € avant septembre, soit un x90, grâce à des listings sur Binance et Coinbase.

D’ailleurs, Pepe tire sa force de sa liquidité et de son adoption massive. Les volumes de trading, à 1,8 milliard d’euros par jour, surpassent ceux de Dogecoin.

Cependant, son RSI à 62 indique une zone haussière fragile, et une correction à 0,000008 € est possible si le marché vacille.

Par ailleurs, l’intégration de Pepe dans des jeux NFT pourrait propulser sa valeur. Effectivement, ce memecoin reste un pari audacieux pour la rentrée.

Flockerz et Pudgy Penguins : les nouveaux challengers

Ces memecoins secouent l’écosystème. Flockerz, en presale à 0,006 €, a levé 8,9 millions d’euros, porté par son vote-to-earn et un APY de staking à 307 %.

Par ailleurs, Pudgy Penguins, à 0,085 €, capitalise sur son succès NFT, avec une capitalisation de 950 millions d’euros. Effectivement, les analystes visent un x100 pour Flockerz à 0,6 € et un x50 pour PENGU à 4,25 € avant septembre.

D’ailleurs, Flockerz attire avec son modèle communautaire, tandis que PENGU bénéficie d’un TED Talk prévu par son fondateur, Luca Netz.

Cependant, un piratage de 30 millions d’euros en juillet 2025 rappelle les risques. Effectivement, la capitalisation crypto, à 4 150 milliards d’euros (+2,3 %), et la domination du Bitcoin, à 53,4 %, signalent une rotation vers les altcoins.

Par ailleurs, les volumes sur Uniswap, en hausse de 18 %, dopent l’élan.

Maxi Doge : un rookie à surveiller

Maxi Doge ($MAXI) fait parler de lui. En effet, ce memecoin, en presale à 0,0002505 €, a levé 500 000 € en une semaine, surfant sur la hype canine.

Par ailleurs, son APY de staking à 797 % attire les degens, mais sa volatilité inquiète. Effectivement, un listing sur un exchange majeur pourrait le propulser à 0,025 €, soit un x100, d’ici septembre.

Ce rally pourrait tout changer. En effet, Pepe pourrait atteindre 0,001 €, Flockerz 0,6 €, et PENGU 4,25 € si la hype persiste.

Par ailleurs, une domination du Bitcoin sous 50 % libérerait 200 milliards d’euros vers les altcoins. Effectivement, l’inauguration de Trump en 2026 pourrait amplifier ce momentum.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec XRP. Cependant, la volatilité, avec un Nasdaq en repli de 1,4 % à 17 600 points, reste un piège. Ces memecoins promettent un x100, mais la prudence reste de mise.

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.