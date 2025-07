Une baleine de l’époque Satoshi transfère 40 191 BTC à Galaxy Digital

Une baleine Bitcoin de l’ère Satoshi, longtemps inactive, a transféré ses 40 192 BTC restants. Ce montant équivaut à une valeur d’environ 4,83 M$ et le transfert a été fait vers Galaxy Digital. En fait, il s’agit du deuxième transfert important en seulement trois jours. Donc, cela porte le total transféré à 80 202 BTC, d’une valeur d’environ 9,54 milliards de dollars.

Le prix de vente moyen de ces transactions était de 118 950 $ par BTC. Par ailleurs, il est à noter que ces pièces étaient détenues depuis plus de 14 ans. À l’origine, elles ont été acquises lorsque le Bitcoin se négociait entre 0,78 et 3,37 $.

La plupart des transactions effectuées par la baleine ont eu lieu dans le cadre d’opérations de gré à gré (OTC). Ainsi, cela a permis d’éviter une grande volatilité des prix au comptant.

Le Bitcoin montre déjà des signes de surchauffe. De plus, les données récentes de Glassnode suggèrent également que les prises de bénéfices sont en hausse chez les détenteurs à court terme. Cela intervient alors que le prix du BTC a augmenté de 50 % en trois mois par rapport aux creux d’avril.

#Bitcoin hit a new ATH at $122.6K, pushing all holders into profit. But short-term holders are entering overheated territory, and profit-taking is accelerating. Can the market sustain momentum? Discover more in the latest Week On-Chain: https://t.co/Hl7lAMhmfS pic.twitter.com/qjcdBphFrC

— glassnode (@glassnode) July 17, 2025