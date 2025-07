Thumzup mise gros sur la crypto : 250 millions $ en BTC, ETH, XRP et DOGE autorisés

En ce moment, l’action de Thumzup Media Corporation se négocie sur le Nasdaq sous le code TZUP. Donald Trump Jr. figure parmi l’un des investisseurs de l’entreprise. Thumzup a annoncé que son conseil d’administration avait approuvé la détention par la société. Cela a été fait d’un montant maximal de 250 millions de dollars en actifs cryptographiques.

Cette décision est une mesure proactive pour tirer parti de l’évolution du paysage des actifs numériques. En élargissant ses avoirs en cryptomonnaies au-delà du Bitcoin, la société vise à obtenir une plus grande exposition au marché. Ainsi, cela pourrait potentiellement créer une valeur significative pour ses actionnaires.

Robert Steele, PDG de Thumzup, a souligné l’engagement de la société à rester à la pointe de cette technologie transformatrice. Le chef d’entreprise a décidé cela car le gouvernement fédéral américain s’oriente vers des politiques favorables aux crypto. Thumzup veut profiter du cadre réglementaire qui devient plus rigoureux et du marché en pleine expansion.

Thumzup’s Board of Directors has authorized the company to hold up to $250 million in cryptocurrencies, including Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Solana (SOL), XRP, Dogecoin (DOGE), Litecoin (LTC), and Stablecoin USDC. 🙌

— Thumzup Media Corporation (@thumz_up) July 17, 2025