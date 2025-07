La Banque d’Angleterre part en croisade contre les cryptos

Dans un discours très attendu prononcé ce 12 juillet, Andrew Bailey, gouverneur de la Banque d’Angleterre, n’a pas mâché ses mots. En effet, il a explicitement déconseillé aux banques britanniques d’émettre leurs propres stablecoins, estimant que cela créerait des risques systémiques majeurs.

Pour lui, permettre aux institutions de transformer des dépôts classiques en tokens adossés à la livre ou au dollar reviendrait à ouvrir une boîte de Pandore monétaire. Fuite des dépôts, bilans bancaires fragilisés, crédit privé en berne… la perspective est jugée particulièrement dangereuse.

Derrière cette position se cache une priorité assumée : préserver la stabilité monétaire et financière du Royaume-Uni dans un environnement technologique en mutation rapide. Là où les États-Unis, avec le GENIUS Act, encouragent la création de stablecoins encadrés par le secteur privé, la BoE (Bank of England) se veut le rempart face à l’accélération du web3.

Un contraste stratégique saisissant, qui révèle deux visions du futur monétaire : l’une portée par l’innovation et les marchés, l’autre par la prudence institutionnelle.

Bailey insiste d’ailleurs sur un point central : l’émission de monnaie, même sous forme numérique, ne peut être laissée à la discrétion du privé. L’histoire monétaire mondiale est pleine d’exemples où des systèmes parallèles, non régulés, ont mené à des bulles, voire à des crises. La crypto n’échappera pas à cette réalité si elle n’est pas intégrée dans un cadre strict, cohérent et supervisé, toujours selon lui.

La Banque d’Angleterre n’est pas hostile à la modernisation. Elle le souhaite au contraire, mais à sa manière seulement. Et cette manière passe par les dépôts tokenisés. Contrairement aux stablecoins, ces instruments ne prétendent pas se substituer à la monnaie officielle. Lors d’un discours pour la Bank of England, Andrew Bailey déclare d’ailleurs à propos des stablecoins :

“I am not against stablecoins, but they do have to meet the test of singleness of money.”

(“Je ne suis pas contre les stablecoins, mais elles doivent répondre au test de l’unicité de la monnaie.”)