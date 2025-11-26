Pour Résumer

BEST arrive sur le Pré-Marché MEXC : Le jeton Best Wallet obtient un accès anticipé sur MEXC, neuvième plus grande plateforme centralisée mondiale, avec une fenêtre de trading exclusif du 25 au 28 novembre 2025.

Dernières 48 heures pour l'ICO à 0,026005 $ : La prévente touche à sa fin après avoir levé plus de 17,5 millions de dollars, offrant une dernière opportunité d'acheter BEST au prix le plus bas avant son lancement public.

Un portefeuille Web3 avec 500 000 utilisateurs actifs : Best Wallet se distingue par son routage sur 330 DEX, sa conversion fiat en 100+ devises, et une feuille de route ambitieuse incluant DCA automatisé, transactions sans gas et Best Card.

BEST entre sur MEXC : un tournant majeur alors que l’ICO touche à son terme

Le wallet certifié WalletConnect s’impose déjà par des transactions rapides, moins coûteuses et sécurisées, ce qui renforce un intérêt réel autour de son arrivée sur une grande plateforme.

Dans cette dynamique, une fenêtre exclusive de Pré-Marché MEXC verra le jour, une avancée qui donne à certains traders un accès avant l’ouverture du marché mondial.

Un lancement prévu le 25 novembre à 09 h 00 UTC permettra en effet aux utilisateurs de MEXC d’acheter et de vendre BEST dans un espace réservé aux échanges privés avant la cotation générale. Cette approche ouvre la voie à des positions stratégiques et à une anticipation du prix initial.

Parallèlement, l’ICO de Best Wallet se poursuit et dépasse 17,5 millions de dollars levés, avec un jeton ancré à 0,026005 dollar. À 48 heures de la clôture, l’instant devient décisif. Les investisseurs se tournent vers un point d’entrée considéré comme le plus bas, un niveau recherché avant une arrivée officielle sur les marchés.

Une reconnaissance publique au moment où l’ICO atteint une phase décisive

L’annonce de MEXC, diffusée mardi, confirme que Best Wallet rejoint la plateforme, ce qui place le projet dans une catégorie suivie par les acteurs institutionnels et les grandes communautés crypto.

La neuvième plus grande plateforme centralisée au monde, avec plus de 3 milliards de dollars de volume quotidien, apparaît comme un pilier dans l’univers des échanges numériques.

L’entrée prochaine de BEST dans son environnement laisse entrevoir une dynamique forte. Toutefois, le calendrier exact du lancement spot demeure non communiqué, même si un premier pas majeur vient d’être franchi avec l’intégration de BEST sur la zone Pré-Marché.

D’ailleurs, l’attribution d’une place dans ce segment n’est jamais anodine. La plateforme réserve cet espace aux projets capables de générer une liquidité immédiate et une découverte de prix rapide. En accordant ce statut à BEST, MEXC envoie un message clair aux investisseurs. La plateforme anticipe en réalité une progression soutenue dès la mise en ligne du jeton.

Une dynamique renforcée avant un lancement spot très attendu

La période agit comme un catalyseur alors que l’ICO s’approche de ses dernières heures. Des milliers d’investisseurs reviennent vers BEST après avoir hésité plus tôt dans la campagne. Ils voient dans l’annonce de MEXC une validation directe de leur intuition, un sentiment qui renforce l’attrait autour du jeton.

La reconnaissance de MEXC se propage également au sein de l’écosystème crypto. Les grandes plateformes scrutent désormais sa trajectoire et s’attendent à une évolution solide lors de son premier jour de trading.

Aussi, les indicateurs internes convergent vers une anticipation positive pour l’ouverture en spot, un signe apprécié par les investisseurs qui misent sur une progression régulière plutôt qu’un simple engouement.

Par conséquent, BEST avance vers un lancement scruté, porté par une dynamique collective qui repose autant sur son développement que sur la reconnaissance institutionnelle. Pour de nombreux observateurs, l’ancrage de BEST sur MEXC devient un point de bascule dans une évolution plus large.

Les atouts qui ont convaincu MEXC d’intégrer BEST à son Pré-Marché

Plusieurs éléments ont motivé la décision de MEXC d’intégrer Best Wallet à son Pré-Marché. Le portefeuille se distingue d’abord par une progression rapide au sein des applications Web3 les plus actives de l’année 2025.

Il dépasse le seuil de 500 000 utilisateurs, avec un taux d’utilisation mensuelle de 50 %, un chiffre rarement atteint par les nouveaux projets. Cette dynamique attire naturellement l’attention des plateformes qui recherchent des projets durables. Ensuite, Best Wallet dépasse la simple fonctionnalité de stockage.

La solution traite les transactions à des niveaux compétitifs grâce à un routage étendu sur plus de 330 DEX et 30 ponts cross-chain. Elle gère par ailleurs la conversion fiat dans plus de 100 devises tout en intégrant des analyses de marché en temps réel et un support multichaîne complet.

Les standards de sécurité non custodiale s’alignent sur ceux des meilleurs hardware wallets, un argument souvent mis en avant par la communauté.

De plus, la feuille de route ne cesse de s’élargir. Plusieurs améliorations sont prévues dans les prochains mois, comme un système de DCA automatisé, des transactions sans gas token, une protection avancée contre les fraudes, un dispositif anti-MEV, un agrégateur de staking et la Best Card destinée aux paiements concrets dans la vie courante.

Toutes ces nouveautés renforcent la position de BEST au sein d’un écosystème en expansion. Les plateformes d’échange, de leur côté, observent la même réalité que les investisseurs individuels : une demande transactionnelle réelle. Chaque fonctionnalité supplémentaire intensifie son usage.

Ainsi, BEST développe une dynamique organique, loin d’un emballement artificiel. Cette dimension répond parfaitement aux critères de MEXC qui cherche à intégrer des projets crédibles dans son Pré-Marché. BEST apparaît alors comme un candidat stratégique, capable de porter une croissance durable.

Une fenêtre pré-marché qui redéfinit l’entrée en bourse du jeton

Le Pré-Marché MEXC s’organise autour d’un fonctionnement simple, mais structuré. Les participants peuvent acheter ou vendre à des prix négociés, une logique qui leur permet de prendre position avant l’arrivée de liquidités plus larges.

Ils agissent comme Makers lorsqu’ils posent un prix qui attend une transaction correspondante, ou comme Takers lorsqu’ils choisissent d’accepter immédiatement une proposition existante sur le carnet d’ordres.

Pour éviter des litiges liés aux transactions, acheteurs et vendeurs placent une garantie dans leurs comptes Spot. Une fois la période de règlement ouverte, le vendeur transfère les jetons et la garantie de l’acheteur sert automatiquement de paiement.

Le calendrier du Pré-Marché BEST démarre le 25 novembre 2025 à 09 h 00 UTC et se termine le 28 novembre à 12 h 00 UTC. Le règlement s’effectue ensuite à 16 h 00 UTC, tandis que la date de lancement en spot sera communiquée plus tard. La participation se fait directement depuis un compte MEXC, en accédant à l’onglet Pré-Marché.

Cette phase constitue une occasion stratégique pour les investisseurs qui souhaitent prendre position avant la formation publique du prix. L’espace agit comme un terrain d’observation, où les investisseurs identifient les premiers signaux d’intérêt. En conséquence, la période attire les profils qui cherchent un avantage avant l’arrivée de flux plus importants.

Le Pré-Marché joue un rôle déterminant dans l’établissement d’une dynamique solide autour de BEST. La demande se structure avant l’ouverture générale et prépare une entrée plus lisible sur le marché. Les premiers échanges permettent d’évaluer l’appétit des investisseurs, un élément souvent utilisé pour anticiper l’évolution d’un jeton au moment de son listing complet.

Dans ce contexte, BEST se positionne comme un projet surveillé, avec une communauté active et des investisseurs institutionnels attentifs. Cette configuration alimente une attente croissante autour de son entrée sur MEXC.

Les dernières heures pour entrer dans la prévente

À 48 heures de la fin de l’ICO, la période devient déterminante. Les investisseurs se tournent vers BEST pour obtenir un prix fixé avant l’arrivée sur le marché ouvert. Pour acquérir des jetons, il suffit de se rendre sur le site de la prévente de Best Wallet ou de passer directement par l’application avec une carte bancaire, de l’ETH ou de l’USDT.

D’ailleurs, l’application Best Wallet est disponible sur Google Play et l’App Store. La communauté reste active sur X, Telegram, et Discord, ce qui crée un lien constant entre les utilisateurs et l’équipe de développement.

Pour plus de détails, allez sur le site de Best Wallet dès maintenant.

