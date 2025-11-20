BlackRock vise un ETF Ethereum avec staking : l’ETH prêt à rebondir ?

Pour Résumer

BlackRock crée une structure pour lancer un ETF Ethereum avec staking.

Le nouveau cadre réglementaire permet enfin aux ETF crypto de générer un rendement passif sécurisé.

Les analystes anticipent une forte arrivée de capitaux et un regain de confiance autour de l’ETH.

Une première étape plus stratégique qu’il n’y paraît

Concrètement, que s’est-il passé ? BlackRock a officiellement créé une nouvelle entité légale baptisée « iShares Staked Ethereum Trust ETF » pour héberger son futur fonds. On parle donc d’une démarche préliminaire, mais cruciale.

Attention, il ne s’agit pas encore d’une demande officielle auprès de la SEC, le gendarme boursier américain. Le vrai combat réglementaire est alors encore à venir.

BlackRock is planning to file for a Staked Ethereum ETF, as per the Delaware name registration. '33 Act. Filing coming soon. pic.twitter.com/NmAsQhcq5D — Eric Balchunas (@EricBalchunas) November 19, 2025

Le simple fait que BlackRock s’engage sur cette voie démontre son intérêt sérieux et continu pour les cryptos, au-delà du Bitcoin. D’ailleurs, l’enregistrement a été supervisé par Daniel Schweiger, un directeur général de la firme. Cela ne doit rien au hasard : c’est le même qui avait piloté l’enregistrement de leur premier trust Ethereum en 2023.

La suite est maintenant assez claire. L’équipe de BlackRock va devoir préparer et soumettre un dossier bien plus complet, le fameux « Form S-1 », auprès de la SEC. Personne ne s’attend à un feu vert rapide. Mais le mouvement est lancé, et le marché a bien compris le message.

D’ailleurs, l’IRS et le Trésor valident désormais le staking via la Procédure 2025-31. Ceci autorise les ETF crypto à générer jusqu’à 7 % de rendement passif selon le réseau tout en respectant des règles de sécurité très strictes.

Le staking, la petite révolution qui change tout

Mais au fait, quelle est la vraie nouveauté ? Jusqu’à présent, les ETF Ethereum approuvés en 2024, comme ETHA, interdisaient le staking. La différence est majeure. Avec ce nouveau produit, les ethers détenus par le fonds ne resteront pas inertes. Ils seront « stakés« , c’est-à-dire mis au travail pour sécuriser le réseau Ethereum. En échange, le fonds touchera des récompenses.

En effet, c’est un potentiel de rendement passif en plus de l’exposition au cours de l’ETH pour les investisseurs. Le staking d’Ethereum offre actuellement un rendement annuel moyen d’environ 3,95 %. Ce n’est pas négligeable. Cela transforme un simple produit de placement en un véritable générateur de revenus.

Et ce nouveau cadre renforce encore le paysage. Avec l’arrivée annoncée des ETF indiciels crypto, Will Peck (WisdomTree) affirme que ces produits peuvent déclencher une phase d’adoption massive.

Selon Robert Mitchnick, le responsable crypto de BlackRock, cette fonctionnalité pourrait être un aimant à capitaux. Son estimation ? Elle pourrait attirer entre 10 et 20 milliards de dollars de nouveaux investissements d’ici à la mi-2026. De quoi donner un sacré coup de pouce à l’ensemble de l’écosystème Ethereum.

La course s’accélère chez les concurrents

Évidemment, BlackRock n’est pas le seul à avoir vu le potentiel. La concurrence est déjà sur les starting-blocks. Par exemple, VanEck a déposé un trust similaire il y a seulement quelques semaines. La bataille pour dominer ce nouveau marché va être serrée.

D’autres acteurs majeurs sont aussi dans la course. Grayscale a même pris un peu d’avance en obtenant l’approbation de la SEC dès octobre 2025 pour ajouter le staking à ses propres fonds. Récemment, ce dernier a même déposé un ETF Dogecoin propulsant le secteur memecoin et potentiellement Maxi Doge.

Par ailleurs, des poids lourds comme Fidelity et Franklin Templeton ont également déposé des demandes comparables.

Pendant ce temps, l’ETH évolue dans une zone sensible. Il est tombé vers 2 870 dollars, avant de remonter au-dessus des 3 000 dollars. Ce mouvement montre une nervosité certaine, mais aussi une forte réactivité du marché.

ETHEREUM IS SITTING ON ITS MOST IMPORTANT ON-CHAIN SUPPORT$ETH flushed to $2.87K earlier today, and then ripped right back once Nvidia crushed earnings. But the bounce isn’t the real story — the level is. $2.8K is a massive on-chain floor. It lines up with the realized price… pic.twitter.com/nMTvJhb0qD — CryptosRus (@CryptosR_Us) November 20, 2025

Les analystes on-chain remarquent d’ailleurs que le support des 2 800 dollars résiste bien. Les portefeuilles les plus importants continuent d’accumuler, ce qui suggère que la pression vendeuse faiblisse peu à peu.

