Dernière ligne droite avant le listing : Le jeton BEST sera bientôt coté, avec une prévente qui a déjà levé plus de 16,8 M$.

Best Wallet prend en charge plus de 90 blockchains et offre des avantages exclusifs aux détenteurs de $BEST.

La prévente se terminera dans 23 jours, créant un fort sentiment d’urgence avant la fixation du prix par le marché.

Une prévente qui attire les regards

Depuis le lancement du compte à rebours, l’excitation ne cesse de grimper. L’équipe de Best Wallet a mis en place une fenêtre claire : quelques jours à peine pour acheter le jeton $BEST avant sa première cotation ce 28 novembre.

Ce message direct crée un vrai sentiment d’urgence, et c’est bien normal. Une fois la prévente clôturée, il ne sera plus possible de l’obtenir à prix préférentiel.

Best Wallet fam, the countdown is on! 🔥 The $BEST Token Sale ends on 28th November 2025. This is your last chance to get in before exchange listings begin. ⚔️🚀 Don’t miss out! 📲 https://t.co/Ykt3PTsnvy pic.twitter.com/Jp9CHbzoxq — Best Wallet (@BestWalletHQ) November 3, 2025

Et il faut le dire : le succès est déjà au rendez-vous. Avec plus de 16,8 millions de dollars collectés, Best Wallet s’impose comme l’un des projets les plus suivis de cette fin d’année. Beaucoup y voient une belle opportunité avant le listing sur les DEX, prévu d’ici peu.

Dès son arrivée sur ces plateformes décentralisées, le cours du jeton pourrait connaître une envolée rapide, portée par une demande déjà palpable.

D’ailleurs, la communauté continue de grandir chaque jour. Sur les réseaux, les discussions autour de Best Wallet s’intensifient. C’est un signe que le projet capte l’attention des investisseurs cherchant à se positionner avant la prochaine vague.

Un projet solide avec feuille de route ambitieuse

Best Wallet se distingue clairement de ses concurrents. Beaucoup jugent en effet l’espace des portefeuilles dépassé. MetaMask et Trust Wallet dominent sans innover.

Or, Best Wallet est un hub de gestion non-dépositaire. Il prend en charge plus de 90 blockchains populaires. Son but est de regrouper toutes vos activités Web3. Vous n’aurez plus besoin de changer d’application sans arrêt.

Le jeton $BEST donne vie à cet écosystème. Parmi les nombreux avantages à ses détenteurs, le principal est qu’il donne un accès prioritaire aux préventes. Ces projets sont soigneusement vérifiés. Vous pouvez acheter à des prix exclusifs. Deuxièmement, il réduit les frais. Les frais sur les échanges de jetons sont moins élevés pour les utilisateurs actifs.

Les avantages ne s’arrêtent pas là. Détenir du $BEST débloque des récompenses. Les récompenses de staking sont bonifiées avec un rendement annuel actuel de 78 % environ. De surcroît, le jeton offrira des droits de gouvernance.

Une opportunité… avec bon sens

Soyons clairs : la prévente ne durera pas éternellement. Le compte à rebours est enclenché, et une fois les 23 jours écoulés, le prix du BEST sera fixé par le marché. Pour ceux qui croient dans le projet, c’est donc le moment idéal pour se positionner avant le listing.

L’accès à la prévente se fait directement via le site officiel de Best Wallet, en quelques minutes seulement.

Mais évidemment, il faut rester prudent. Comme dans tout investissement crypto, la volatilité est de mise. Certains prendront leurs profits rapidement, d’autres miseront sur le long terme, misant sur la croissance de l’écosystème. Et vu les ambitions de l’équipe, entre innovation, sécurité et utilité, beaucoup y voient déjà un futur acteur majeur du Web3.

En clair, le train Best Wallet est en marche, et il reste encore un peu de place à bord avant le listing. Ceux qui aiment repérer les bons projets avant tout le monde pourraient bien avoir trouvé là un timing parfait.

