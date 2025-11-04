Ripple muscle son écosystème avec le wallet pro Palisade

Pour Résumer

Ripple rachète Palisade, spécialiste des portefeuilles crypto sécurisés, pour renforcer ses solutions de garde et de paiements institutionnels.

L’intégration des technologies MPC et multi-chaîne de Palisade dans Ripple Custody et Ripple Payments améliore la sécurité et la fluidité.

Ce rachat s’inscrit dans la stratégie d’expansion mondiale de Ripple avec un total d'acquisition de 4Mds de $, soutenue par ses 75 licences et un écosystème XRP de plus en plus solide.

Une acquisition qui s’inscrit dans une stratégie bien huilée

Ripple suit une stratégie bien rodée depuis le début de l’année 2025. La société enchaîne les acquisitions comme jamais.

C’est déjà la quatrième de l’année après Hidden Road (1,25 milliard $), GTreasury (1 milliard $) et Rail (200 millions $). Avec Palisade, Ripple dépasse désormais les 4 milliards de dollars d’investissements crypto, selon The Block.

Mais au-delà des chiffres, cette opération a beaucoup de sens. Palisade apporte des technologies de garde très avancées en matière de portefeuille crypto professionnel.

@palisadeinc has been acquired by @Ripple 🎉 Our wallet-as-a-service platform will help power Ripple's next-gen custody and payments infrastructure, bringing our technology to businesses worldwide. Same team, now at enterprise scale. This is just the beginning 🚀 pic.twitter.com/G1en6AySYz — Palisade (@palisadeinc) November 3, 2025

On parle ici de Multi-Party Computation (MPC), d’une architecture « zero-trust », d’une compatibilité multichaîne (XRP, Ethereum, Solana) et même d’une intégration DeFi. Dit simplement, Ripple met la main sur une tech capable de gérer de gros portefeuilles d’actifs numériques tout en assurant une sécurité au top.

Et ce n’est pas tout. Ripple prévoit d’intégrer ces outils directement dans Ripple Custody et Ripple Payments. Ces services sont déjà utilisés par des géants comme BBVA, DBS ou Société Générale, FORGE.

Grâce à cette intégration, tout devient plus fluide, plus rapide et carrément plus simple à utiliser. Résultat : les institutions ont encore plus confiance. Et pour prouver sa solidité, Ripple a récemment racheté pour 1 milliard de dollars de XRP.

Booster la présence institutionnelle

Pour Ripple, ce rachat vise également accélérer l’adoption de la crypto par les entreprises. Selon Monica Long, présidente de Ripple, :

« les entreprises sont la prochaine grande vague d’adoption crypto ».

Palisade répond parfaitement à ce besoin avec des solutions souples et simples à déployer. Les entreprises peuvent gérer leurs actifs sans tout changer à leur système.

De plus, Ripple continue d’attirer l’attention des investisseurs. Beaucoup suivent de près le possible ETF XRP en novembre, un signal fort qui pourrait encore booster la confiance institutionnelle autour de la société.

Et ce n’est pas comme si Ripple débutait. L’entreprise bosse déjà avec des banques, des fintechs et d’autres acteurs majeurs. L’arrivée du wallet pro Palisade vient tout simplement booster ces services. Tout devient plus rapide, plus efficace et surtout plus fluide.

Vers une adoption mondiale des cryptos

D’abord, cette initiative s’inscrit dans la grande vision de Ripple : faire adopter son réseau partout dans le monde. Le wallet Palisade ajoute une pièce essentielle au puzzle et aide à lever plusieurs freins importants.

Dorénavant, Ripple possède un atout de poids pour convaincre les plus grandes banques et institutions d’utiliser sa solution.

De plus, l’usage du jeton XRP et du stablecoin RLUSD, adopté récemment par VanEck et BlackRock, devient beaucoup plus fluide pour les paiements et la trésorerie. Ces outils deviennent petit à petit des éléments incontournables de la nouvelle finance numérique.

Et bien sûr, Ripple reste très attentive aux règles du jeu. L’entreprise détient aujourd’hui plus de 75 licences réglementaires dans le monde. C’est un atout énorme dans un secteur encore parfois flou. Cela montre que Ripple veut avancer proprement, sans brûler les étapes, et surtout en inspirant confiance.

