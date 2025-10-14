Le Bhoutan passe son système ID sur Ethereum : révolution ou folie ?

Pour Résumer

Le Bhoutan migre son système d’identité numérique national de Polygon vers Ethereum, permettant aux citoyens de contrôler leurs données via des preuves cryptographiques sécurisées.

Le pays explore l’usage des cryptomonnaies, avec d’importantes réserves en Bitcoin et des initiatives touristiques acceptant les paiements en crypto.

Cette initiative pionnière montre comment un petit État peut expérimenter la décentralisation à grande échelle.

Les avantages d’une ID numérique décentralisée

À titre de rappel, le Bhoutan a lancé en 2023 son système national d’identité numérique baptisé NDI. Alors qu’il était initialement basé sur Polygon, le pays amorce désormais une migration vers la blockchain publique Ethereum.

La transition numérique se fait progressivement avec un accompagnement pour que personne ne soit laissé de côté. D’ici début 2026, près de 800 000 citoyens pourront prouver leur identité grâce à des identifiants numériques sécurisés, rendant les démarches plus simples, rapides et fiables.

En effet, cette transition vers Ethereum de la plateforme NDI offre une transparence et une résistance accrue. Chaque identité est liée à un validateur du réseau, ce qui garantit que les données ne peuvent pas être modifiées et restent fiables.

Grâce à un système basé sur des preuves cryptographiques, les citoyens peuvent par exemple prouver leur nationalité sans dévoiler d’autres infos personnelles.

Pour Vitalik Buterin, le CEO de la blockchain, cette initiative illustre l’essence d’Ethereum : donner aux citoyens le contrôle plutôt que de centraliser le pouvoir.

L’essor du Bhoutan sur la blockchain

En outre, le Bhoutan ne se limite pas seulement à l’ID numérique. Le pays explore également l’usage des cryptomonnaies dans son économie. Plutôt cette année, le royaume a présenté une proposition audacieuse visant à intégrer le Bitcoin et l’Ethereum dans ses réserves stratégiques.

C’est effectivement une approche importante vers une stratégie financière résolument numérique, malgré le crash récent du marché crypto avec 19 milliards de $ de liquidation.

Dans le même temps, le gouvernement a la volonté de moderniser l’infrastructure touristique. Il cherche à faire de l’État une destination attractive pour les amateurs de crypto.

Dans ce contexte, le Conseil du tourisme du Bhoutan s’est ainsi de plus associé avec Binance Pay. L’accord permettra aux visiteurs de régler leurs hôtels, activités et services locaux en crypto.

En termes de réserves, le Bhoutan figure parmi les 5 principaux détenteurs de Bitcoin au monde selon les données d’Arkham. Il détient environ 13 000 BTC, soit davantage 780 millions de dollars, valorisant près de 40 % de son PIB.

Par conséquent, il dépasse largement le pays Salvador. Ce dernier a fait de Bitcoin une monnaie nationale depuis quelques années et possède approximativement 6 349 BTC.

BREAKING: BHUTAN GOVERNMENT’S $750M BTC NOW ON ARKHAM Bhutan’s Bitcoin holdings are now labeled on Arkham. These holdings come from Bitcoin mining operations carried out by the Kingdom of Bhutan’s investment arm, Druk Holdings. Arkham is the first to publicly identify these… pic.twitter.com/a8ScUNJJ9F — Arkham (@arkham) September 16, 2024

En revanche, ses réserves en Ethereum restent plus modestes avec 656 ETH évalués à approximativement 2,73 millions de dollars.

Un pari technologique aux répercussions mondiales

Le choix du Bhoutan ne passe pas inaperçu. En s’appuyant sur Ethereum, le royaume montre qu’un petit pays peut devenir pionnier dans la transformation numérique. Là où beaucoup hésitent à expérimenter la blockchain à grande échelle, le Bhoutan teste la décentralisation au cœur même de l’État avec la plateforme NDI.

Elle pourrait inspirer d’autres pays en développement souhaitant moderniser leurs registres civiques ou simplifier l’accès aux services publics.

En revanche, cette audace comporte des risques. Relié à une blockchain publique, le Bhoutan s’expose à la volatilité technologique et aux contraintes d’une infrastructure qu’il ne contrôle pas totalement. L’avenir dira si ce pari sera un succès durable, mais il marque déjà un tournant dans la relation entre gouvernance et blockchain.

