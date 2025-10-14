LIVE – Les cryptos replongent : Bitcoin, Ethereum et XRP en repli – Toute l’actualité du 14 octobre 2025

Pour Résumer

Bitcoin retombe vers 112 700 $ après un sursaut technique.

Ethereum reste solide au-dessus des 4 000 $, mais la prudence domine.

XRP tente de se stabiliser autour de 2,57 $ dans un climat toujours nerveux.

Bitcoin à nouveau sous les 113 000 $

Le rebond aura été de courte durée. Après la “purge” du week-end et ses milliards de dollars liquidés, le marché crypto repart à la baisse ce mardi 14 octobre.

En toile de fond, les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine continuent d’alimenter la volatilité, tandis que les investisseurs tentent d’évaluer la solidité du marché après le choc.

Bitcoin recule autour de 112 700 $, en baisse d’environ 2 % sur 24 heures. La cryptomonnaie phare évolue dans une zone de forte instabilité, coincée entre les 107 000 $ (support clé) et les 114 000 $ (résistance récente).

Le Bitcoin a chuté jusqu’à 104 000 $ lors du crash du 11 octobre. Depuis, il peine à retrouver de la hauteur. Selon plusieurs analystes, tant qu’il reste au-dessus des 107 000 $, la tendance de fond demeure haussière. Mais la marge d’erreur reste étroite. Une cassure en dessous pourrait rouvrir la voie à une correction plus profonde.

Ethereum et XRP peinent à retrouver leur équilibre

Concernant Ethereum, le prix semble se maintenir au-dessus des 4 000 $, avec un pic récent à 4 100 $. Les analystes surveillent le niveau des 3 900 $. Si ce seuil clé est franchi, cela serait interprété comme un signal de faiblesse, tandis qu’une consolidation au-dessus des 4 100 $ redonnerait de l’élan au marché.

De son côté, XRP tente lui aussi de retrouver un peu d’équilibre après la chute pour le moins brutale du week-end. Le token de Ripple se négocie autour de 2,47 $. Le niveau des 2,65 $ reste crucial. S’il parvient à s’y maintenir, il pourrait redevenir un support solide pour viser 2,85 $.

Dans l’ensemble, le marché crypto reste fébrile. Les liquidations massives ont purgé le marché, mais la reprise s’annonce lente. Pour beaucoup, le scénario des prochains jours dépendra de la capacité de Bitcoin à tenir au-dessus de ses supports techniques.

Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur Bitcoin, Ethereum, XRP et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.

