Pour Résumer

El Salvador détient 6 102 BTC.

Pari géant malgré IMF en 2025.

Adoption booste bull run mondial.

El Salvador : 6 102 BTC comme réserve stratégique

El Salvador mise tout sur Bitcoin. Effectivement, depuis l’adoption en 2021, le pays accumule 6 102 BTC, soit 375,5 % de gains depuis 2023, surpassant l’or et le S&P 500.

Par ailleurs, Bukele achète 1 BTC par jour, malgré l’accord IMF de 1,4 milliard d’euros en 2024 limitant les achats publics.

Effectivement, les réserves valent 550 millions d’euros à 113 000 € par BTC. Par ailleurs, l’adoption reste faible, avec 7,5 % d’usage, et seulement 1 % des remittances en crypto.

En effet, le Chivo Wallet, lancé en 2021, a vu 68 % des ménages télécharger l’app, mais 60 % n’ont pas transigé après le bonus de 30 $.

Par ailleurs, la capitalisation crypto globale atteint 4 150 milliards d’euros (+2,3 %). Les volumes d’échange grimpent à 80 milliards d’euros quotidiens.

Effectivement, ce pari attire 86 % des institutionnels, avec 92,3 milliards d’euros en ETF globaux. Par ailleurs, le GENIUS Act de juin encadre les stablecoins, renforçant la confiance.

De plus, El Salvador inspire le Pakistan et la Bolivie avec des partenariats pour régulations digitales. Par ailleurs, l’IMF classe Bitcoin comme actif non financier, forçant la dissolution de Fidebitcoin en juillet 2025.

Effectivement, malgré les critiques sur la volatilité, les réserves surpassent les investissements initiaux de 344 millions d’euros. Par ailleurs, le tourisme explose, avec Bitcoin Beach comme hub.

En effet, ce modèle positionne El Salvador comme leader en adoption étatique.

Banques Bitcoin-only : le nouveau pari de Bukele

Bukele pousse plus loin. Effectivement, la loi du 7 août 2025 autorise des banques Bitcoin-only pour investisseurs sophistiqués, avec 50 millions d’euros de capital minimum.

Par ailleurs, ces banques offrent services crypto, attirant capitaux étrangers. Effectivement, Ethereum à 4 214 € (+24,9 %) et Solana à 184 € (+10 %) profitent de ce momentum.

Par ailleurs, Chainlink à 18 € (+12 %) brille en DeFi avec 1,8 milliard d’euros de volumes sur Uniswap. Effectivement, XRP à 3,65 € (+16 %) vise 7 € via paiements cross-border.

Avalanche à 36 € (+10 %) accélère la tokenisation à 10 000 milliards d’euros d’ici 2030. Par ailleurs, Cardano à 0,85 € (+8 %) gagne avec 2 millions de transactions Hydra.

Effectivement, un piratage de 30 millions d’euros sur un DEX en juillet rappelle les risques. Les 4,5 millions d’adresses Solana actives signalent un FOMO massif.

D’ailleurs, l’éducation Bitcoin obligatoire dès 7 ans booste l’adoption. Effectivement, la TVL DeFi atteint 85 milliards d’euros. Par ailleurs, les ETF altcoins attendus au Q3 injectent 2 milliards d’euros. Ce dynamisme propulse les altcoins vers des sommets.

Perspectives : un modèle pour le monde ?

Ce pari change tout. Effectivement, cinq nations pourraient adopter Bitcoin en 2025, inspirées par El Salvador.

Solana vise 258 € et Ethereum 6 050 € d’ici 2026. Par ailleurs, des hubs comme Singapour avec 15 licences blockchain alimentent l’optimisme.

