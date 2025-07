Binance fait sauter les compteurs : 100 milliards $ propulsent l’altseason

L’altseason est une évolution, alimentée par l’intérêt accru des investisseurs pour les actifs cryptographiques non dominants. Elle reflète un changement dans la dynamique du marché quand les traders recherchent la diversification et des rendements plus élevés. Cela se produit généralement dans un contexte de stabilité des prix du Bitcoin.

Binance reste au cœur de cette tendance. Sur le marché au comptant, le volume total des altcoins sur les bourses centralisées (CEX) a atteint 57,6 milliards de dollars. Alors, Binance traite 24 milliards de dollars, soit 41,5 % de la part mondiale. Cela signifie que près d’une transaction au comptant sur deux sur les altcoins se fait désormais sur Binance.

Ainsi, cela renforce sa domination alors que l‘altseason s’intensifie.

La forte augmentation du volume souligne l’intérêt croissant pour les dérivés cryptographiques et l’exposition aux altcoins. Les analystes notent que cette étape importante s’inscrit dans la lignée des tendances historiques. Là, le Bitcoin consolide ses gains de prix, permettant aux actifs à plus petite capitalisation d’attirer des capitaux spéculatifs.

Cette réallocation est évidente dans les récentes hausses de prix des altcoins à moyenne et petite capitalisation. Donc, cela a attiré une attention renouvelée de la part des participants particuliers et institutionnels.

L’augmentation de la liquidité de Binance Futures souligne le rôle de la plateforme dans la facilitation des activités de trading. Et ce, même si le marché dans son ensemble est confronté à des incertitudes réglementaires et géopolitiques.

Get ready to join the Booster campaign with @BitlayerLabs on #Binance Wallet!

📅 Start Time: July 24th, 2025, at 09:00 (UTC).

🎯 Eligibility: Users with 61 or above Binance Alpha Points

🎁 Rewards: 30,000,000 BTR

⚠️ Important Note: Tokens from the Booster Campaign are subject… pic.twitter.com/zsIwDdB9sl

— Binance (@binance) July 23, 2025