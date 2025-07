Kraken : le FBI met fin à l’enquête contre son fondateur

Pour Résumer

Le FBI abandonne son enquête contre Jesse Powell, débutée en 2023.

Les accusations de piratage portaient sur un différend avec un organisme artistique.

Kraken, indemne, prépare une possible entrée en bourse d’ici 2026.

Une enquête qui visait Jesse Powell

L’affaire remonte à 2023, lorsque le FBI perquisitionne le domicile de Jesse Powell à Los Angeles. Les autorités soupçonnaient l’ex-PDG de Kraken d’avoir piraté les systèmes du Verge Center for the Arts, une organisation à but non lucratif qu’il avait fondée en 2008. D’ailleurs, des dizaines d’appareils, dont des ordinateurs et téléphones, avaient été saisis.

Les accusations portaient sur un prétendu blocage d’accès aux comptes Google et Slack de l’organisme. En réalité, il s’agissait d’un différend administratif : le conseil de Verge avait évincé Powell en 2022, modifiant les accès numériques.

Effectivement, Powell a toujours nié ces allégations, soutenu par son avocat, Brandon Fox. Le 9 juin 2025, une lettre du bureau du procureur de Californie du Nord a confirmé la fin de l’enquête, close dès avril. Powell, désormais membre du conseil de Kraken après avoir quitté son poste de PDG en 2023, s’est dit « choqué » par ces accusations infondées.

Un impact limité sur Kraken

Cette enquête n’a jamais ciblé les opérations de Kraken, mais elle a terni l’image de son fondateur. Le 22 juillet, le cours du Bitcoin, à 118 083 $, n’a pas fléchi, avec un volume de 48,7 Mds $, selon CoinMarketCap. Kraken, basé à San Francisco, reste un pilier du marché crypto, avec un volume spot de 1,4 Md $ sur 24 heures.

Cependant, l’exchange a connu des turbulences. En 2023, la SEC lui a infligé une amende de 30 M$ pour un produit d’investissement non enregistré, et le Trésor a imposé 360 000 $ pour des violations de sanctions.

Ces défis, combinés à l’enquête sur Powell, ont pesé sur la réputation de Kraken. Effectivement, la clôture de l’affaire pourrait redonner confiance aux investisseurs, alors que Kraken envisage une introduction en bourse d’ici mars 2026.

Un tournant pour l’écosystème crypto ?

La fin de l’enquête marque un soulagement pour Powell, qui poursuit une action civile contre Verge pour diffamation. En France, où les cryptos sont souvent associées à des scandales, cette issue pourrait apaiser les craintes.

D’ailleurs, l’administration Trump, pro-crypto, a assoupli les régulations, favorisant des acteurs comme Kraken, qui a soutenu la campagne de Trump avec 1 M$.

Le marché crypto, à 3 890 Mds $ de capitalisation, reste robuste. Cette affaire souligne l’importance d’une gouvernance solide pour les exchanges. Kraken, avec ses 10 M d’utilisateurs, pourrait tirer parti de cette victoire pour renforcer sa position. Si Powell gagne son procès civil, l’image de Kraken pourrait en sortir grandie, pavant la voie à une IPO réussie.

