Ardoino voit Bitcoin comme rempart aux crises économiques.

Tether investit 1 milliard de dollars en BTC.

Le marché crypto pourrait croître de 20 % d’ici 2026.

Bitcoin : un rempart contre l’instabilité

Paolo Ardoino, PDG de Tether, place Bitcoin au cœur de la stabilité mondiale. À 110 000 $, le BTC domine avec une capitalisation de 2,19 billions de dollars. Effectivement, il voit le Bitcoin comme un hedge contre l’inflation qui est vraiment galopante.

En 2025, l’inflation mondiale atteint 3,1 %. Les monnaies fiat perdent 10 % de valeur annuelle dans 20 % des pays. Par ailleurs, Bitcoin offre une supply fixe de 21 millions d’unités.

D’ailleurs, Tether a investi 1 milliard de dollars en BTC en 2025. Cette réserve stratégique renforce la confiance. Ardoino compare le BTC à l’or numérique, immuable face aux politiques monétaires.

Les ETF spot ont attiré 25 milliards de dollars cette année. Par ailleurs, 350 000 BTC sont détenus par BlackRock. Le RSI à 69 signale un momentum haussier.

Tether : un pivot vers Bitcoin

Tether, leader des stablecoins avec 180 milliards de dollars de marketcap, pivote vers Bitcoin. Ardoino annonce que 5 % des réserves de Tether sont en BTC. Effectivement, cela représente 9 milliards de dollars.

Par ailleurs, Tether intègre Bitcoin dans ses solutions de paiement. En 2025, 2 millions de commerçants acceptent USDT via BTC Lightning Network. D’ailleurs, les frais tombent à 0,0001 $.

Cette stratégie vise à stabiliser les échanges mondiaux. Effectivement, les pannes bancaires, affectant 15 % des transactions en 2024, poussent vers des alternatives. Par ailleurs, Bitcoin traite 7 transactions par seconde, mais Lightning booste à 1 million.

Ardoino insiste sur la décentralisation. D’ailleurs, Tether explore des sidechains BTC pour les paiements transfrontaliers. Cela pourrait gérer 10 milliards de dollars quotidiens.

Impacts sur le marché crypto

Par ailleurs, Ethereum gagne 2 %, à 4 264 $. Solana, à 187,75 $, profite aussi du buzz. D’ailleurs, la capitalisation crypto totale atteint 3 800 milliards de dollars.

Effectivement, les institutionnels suivent. MicroStrategy détient 159 107 BTC. Par ailleurs, une réserve stratégique US pourrait ajouter 190 milliards de dollars.

Cependant, des risques subsistent comme la volatilité du BTC, avec des corrections de 20 % en 2025.

Ardoino peut-il transformer la finance ? ChatGPT 5 prévoit un BTC à 150 000 $ d’ici fin 2025. Effectivement, l’adoption par les entreprises accélère.

Par ailleurs, des pays comme El Salvador intègrent Bitcoin. En 2025, 5 % des transactions nationales y passent par BTC. D’ailleurs, Tether vise 10 % de ses paiements via Bitcoin d’ici 2026.

Cependant, la régulation menace, l’ESMA envisage des taxes sur le minage, car il consommerait 150 TWh par an. Effectivement, un cadre strict pourrait venir freiner la croissance.

