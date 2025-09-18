MEXC propulse les cryptos dans une nouvelle ère avec Apple Pay et Google Pay

Pour Résumer

MEXC facilite l’achat de cryptos via Apple Pay et Google Pay et offre des transactions instantanées aussi bien que sécurisées.

L’intégration permet des achats sans démarches compliquées, avec une sécurité renforcée pour chaque transaction.

Pour célébrer cette nouveauté, MEXC offre un remboursement des frais.

Une sécurité renforcée pour des transactions instantanées

MEXC a mis en place un système de paiement innovant qui permet d’acheter des cryptos de manière instantanée avec Apple Pay ou Google Pay. Il n’est plus nécessaire de créer des comptes complexes ou de passer par de longs processus de vérification.

Tout est simplifié. Vous choisissez votre crypto, sélectionnez votre devise et validez votre achat en quelques secondes, grâce à l’intégration de la technologie de tokenisation.

L’authentification biométrique est le système utilisé pour protéger les informations sensibles des clients. En outre, il y a aussi un cryptage de niveau bancaire qui procure encore plus de sécurité.

Finies les inquiétudes concernant la sécurité, chaque opération est réalisée avec la plus grande protection possible. Vous souhaitez essayer un système de paiement rapide et sans tracas ?

MEXC now supports Apple Pay & Google Pay! Buy crypto instantly with fiat: fast, secure & seamless. 👇 Get 100% fee cashback on your first Apple Pay or Google Pay transaction! — MEXC (@MEXC_Official) September 8, 2025

MEXC et l’événement de remboursement des frais

Pour célébrer cette intégration révolutionnaire, MEXC a lancé un événement qui a débuté le 8 septembre. Il se terminera le 8 octobre 2025.

Les utilisateurs qui complètent leur premier achat de cryptomonnaies d’au moins 100 $ avec Apple Pay ou Google Pay bénéficieront d’un remboursement de 100 % des frais, crédités sous forme de USDT.

C’est l’occasion rêvée pour découvrir la plateforme tout en faisant des économies. Qui n’aime pas se faire rembourser, surtout quand il s’agit d’un investissement aussi futuriste ? Un seul achat avec ces nouvelles options de paiement et vous recevrez le cashback.

Ce type d’initiative montre que MEXC met tout en œuvre pour rendre la crypto accessible à tous, peu importe votre niveau d’expérience.

MEXC optimise l’accessibilité

MEXC ne cesse d’innover afin de simplifier l’accès à la crypto au maximum. Possédant plus de 3 000 jetons, la plateforme est devenue un acteur incontournable. Elle offre des événements de drops au quotidien et ses frais de trading sont très bas.

L’objectif de MEXC est clair : révolutionner l’accès à la crypto, et ce, sans barrière technologique.

Avec l’intégration de moyens de paiement populaires comme Apple Pay et Google Pay, MEXC rend l’achat de cryptomonnaies facile. C’est devenu aussi simple que d’acheter une tasse de café. Vous n’avez plus besoin de maîtriser des processus complexes. En gros, il vous suffit de quelques clics pour investir dans votre avenir financier.

MEXC : pourquoi faire ce choix ?

Sur la plateforme MEXC, les traders profiteront d’un service convivial qui s’adapte parfaitement à leurs besoins. Par ailleurs, elle offre une expérience fluide ainsi que sécurisée pour les investisseurs expérimentés et même pour les novices.

La plateforme propose également une interface intuitive et un service client 24/7. Par conséquent, la gestion de vos investissements se fera efficacement sur MEXC.

La plateforme réinvente l’achat crypto

🌍 Say no to fees, say yes to $WLD! @worldcoin 0% fees on MEXC = more profit, more WLD 💎 👇 Join #MEXC0Fee today — MEXC (@MEXC_Official) September 16, 2025

Sur MEXC, l’intégration de Google Pay et Apple Pay ouvre un nouveau chapitre pour l’acquisition des cryptomonnaies. De ce fait, que vous soyez un investisseur chevronné ou un débutant, ce changement novateur vous facilitera la vie.

En savoir plus sur MEXC

Profitez de la promo en cours pour tester cette nouvelle option et recevoir un remboursement. MEXC ne cesse d’innover et de faciliter l’accès à la crypto. Ne pensez-vous pas qu’il est grand temps de vous y plonger ?

À lire aussi :