Bitcoin à 2,9 millions de dollars en 2050 : la prophétie ambitieuse de VanEck

Pour Résumer

VanEck prédit que le bitcoin pourrait atteindre 2,9 millions de dollars d'ici 2050 grâce à une croissance annuelle de 15 % et son adoption comme monnaie de règlement internationale.

L'étude envisage que 5 à 10 % du commerce mondial soit traité en bitcoin et que 2,5 % des réserves des banques centrales soient libellées en cryptomonnaie.

Cette transformation dépend cependant de l'évolution favorable de la régulation mondiale et de la stabilisation relative du bitcoin.

Une croissance structurée sur 25 années

Les analystes de VanEck, Matthew Sigel et Patrick Bush, ne tablent pas sur une envolée spéculative mais sur une progression méthodique. Leur scénario repose sur un taux de croissance annuel composé de 15 %, une progression régulière qui permettrait au bitcoin d’atteindre des sommets inédits. Cette hypothèse suppose une adoption progressive et soutenue de la cryptomonnaie par les acteurs économiques internationaux au cours des trois prochaines décennies.

Les fondations de ce modèle sont concrètes. VanEck estime que le bitcoin pourrait traiter entre 5 et 10 % du commerce mondial d’ici 2050, tandis que ses usages domestiques pourraient représenter 5 % des échanges internes des États. Ces chiffres, bien que modestes au regard du commerce global, signifieraient une intégration majeure du bitcoin dans les flux financiers quotidiens. Déjà, certains pays comme le Venezuela, l’Iran et la Russie utilisent le bitcoin pour contourner les sanctions internationales, offrant un aperçu tangible de son potentiel comme monnaie de règlement alternative dans un monde fragmenté.

Le bitcoin comme actif de réserve pour les banques centrales

Au-delà de son rôle commercial, VanEck envisage que le bitcoin devienne un composant stratégique des portefeuilles de réserve des banques centrales mondiales. L’étude projette que 2,5 % des réserves globales pourraient être libellées en bitcoin, rejoignant ainsi l’or et les devises traditionnelles dans les coffres des États. Cette transformation serait sans précédent : le bitcoin passerait du statut d’actif spéculatif à celui d’instrument de préservation de valeur reconnu au niveau institutionnel.

Ce scénario répond à une préoccupation grandissante face à la dépréciation des monnaies fiduciaires. Avec l‘expansion continue de la liquidité mondiale et l’instabilité économique récurrente, le bitcoin offrirait une protection contre l’érosion monétaire que craignent de nombreux gouvernements. Contrairement aux devises traditionnelles, soumises aux politiques monétaires des banques centrales, le bitcoin possède une scarcité programmée et prévisible, caractéristiques qui séduisent ceux qui redoutent l’inflation chronique.

Cependant, cette vision butte sur des obstacles tangibles. La volatilité du bitcoin demeure un frein majeur pour les institutions qui privilégient la stabilité des réserves. De plus, l’absence de cadre réglementaire global clairement défini continue de susciter des réticences. Les grandes puissances devront élaborer des mécanismes de gouvernance adaptés pour accepter une cryptomonnaie dans leurs réserves officielles, un processus qui s’étendra probablement au-delà de 2050.

Un futur conditionné par la régulation et l’adoption

La projection de 2,9 millions de dollars n’est crédible que si plusieurs conditions convergent. Premièrement, il faut que la régulation internationale du bitcoin évolue favorablement, passant d’une phase d’encadrement prudent à une reconnaissance comme actif financier légitime. Deuxièmement, les infrastructures technologiques et commerciales doivent s’adapter pour supporter des volumes massifs de transactions. Troisièmement, la confiance dans le bitcoin doit s’enraciner non seulement chez les investisseurs tech-savvys, mais auprès du grand public et des institutions.

L‘étude de VanEck n’est pas une garantie mais une exploration des possibilités. À court terme, certains analystes évoquent même un doublement du prix du bitcoin cette année, renforçant son attractivité pour les investisseurs. Cette dynamique positive pourrait accélérer l’adoption institutionnelle et gouvernementale, créant un effet de cercle vertueux.

Le bitcoin semble ainsi à l’aube d’une mutation profonde, passant de monnaie révolutionnaire marginalisée à infrastructure financière globale. Que cette vision se concrétise ou qu’elle reste partiellement inachevée, une chose est sûre : le débat sur le futur des monnaies et le rôle des cryptomonnaies ne fait que commencer.

Ā lire aussi :