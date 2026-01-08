Révolution Zcash : Les créateurs de la crypto la plus anonyme lancent une nouvelle arme secrète

Pour Résumer

Shielded Labs est une nouvelle organisation indépendante créée pour décentraliser et accélérer le développement de Zcash.

La priorité est donnée au "Zcash Sustainability Fund" pour assurer la viabilité économique du protocole sur le long terme.

Cette initiative renforce la position de Zcash face aux pressions réglementaires mondiales tout en améliorant l'accessibilité des transactions protégées.

Une structure indépendante pour décentraliser le développement

Jusqu’à présent, le développement de Zcash reposait majoritairement sur l’Electric Coin Co. (ECC). La création de Shielded Labs marque une volonté de décentraliser les efforts de recherche.

En tant qu’organisation à but non lucratif, elle permet au réseau de ne plus dépendre d’une seule entité commerciale, garantissant ainsi une continuité technologique même en cas de turbulences institutionnelles ou juridiques frappant les acteurs historiques de l’altcoin.

Le « Zcash Sustainability Fund » pour garantir l’avenir

L’un des chantiers prioritaires de cette nouvelle entité est la mise en œuvre du fonds de durabilité de Zcash (Zcash Sustainability Fund). Ce mécanisme vise à stabiliser l’économie du jeton ZEC en modifiant la distribution des récompenses de bloc et des frais de transaction.

L’objectif est d’assurer les ressources nécessaires pour financer le développement sur le long terme, tout en maintenant un modèle d’émission monétaire sain pour les investisseurs.

Un rempart stratégique face à la pression des régulateurs

Le lancement de Shielded Labs intervient alors que les Privacy Coins subissent des délistages massifs des grandes plateformes d’échange. En structurant le développement autour d’une entité indépendante, la communauté Zcash envoie un signal fort : la confidentialité est un droit fondamental protégé de manière responsable.

Cette stratégie vise à sécuriser la place de Zcash sur les marchés mondiaux tout en continuant d’offrir le plus haut niveau d’anonymat du secteur.

