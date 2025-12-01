Bitcoin en alerte, les capitaux affluent vers l’ICO Bitcoin Hyper (29M$)

Pour Résumer

Alors que le Bitcoin affiche des signes techniques baissiers et subit d'importantes liquidations, l'ICO du projet Bitcoin Hyper connaît une trajectoire inverse, approchant les 29 millions de dollars de financement.

Le projet se présente comme la réponse au compromis originel du Bitcoin.

La promesse d'une nouvelle demande économique pour le BTC : L'objectif fondamental est de transformer le BTC d'un actif de réserve statique en une monnaie numérique active.

Bitcoin chute, Bitcoin Hyper décolle : le paradoxe du marché

L’ICO de Bitcoin Hyper a fait un bond à près de 29 millions de dollars, et tout laisse penser qu’elle va pulvériser ce record dans la journée. Une performance qui tombe à pic, alors que le Bitcoin lui-même a fait le grand écart ce lundi, rechutant à 85 000 dollars après avoir touché les 91 000 dollars la semaine dernière.

Cette dégringolade, c’est la faute aux liquidations en série. Près de 646 millions de dollars de positions ont été liquidées durant le marché asiatique, jetant de l’huile sur un feu technique déjà bien présent.

Les investisseurs qui misent sur Bitcoin Hyper y voient la clé pour booster la demande en BTC, une demande qui sortirait enfin des placards pour une utilité au quotidien, et non plus pour thésauriser. Pour eux, c’est peut-être le déclic qui hissera enfin le Bitcoin au rang de valeur refuge, à la table de l’or.

Pour les retardataires, HYPER reste en vente à 0,013355 dollar le jeton. Mais il faut se dépêcher: le prix augmente dans huit heures pile, à l’étape suivante de la prévente.

Le Bitcoin navigue en eaux troubles

Le plongeon du Bitcoin vers les 85 000 dollars ce lundi, c’est la conséquence des liquidations forcées qui ont mis le feu sur le marché asiatique.

Plus de 646 millions de dollars de paris à effet de levier se sont volatilisés en un clin d’œil, précipitant la chute du BTC et refroidissant les ardeurs des investisseurs qui voyaient déjà le Bitcoin au-dessus des 91 000 dollars.

La débâcle a mis les taux de financement dans le rouge, forçant les traders à déboucler leurs positions à la va-vite et à jouer les yo-yos avec la volatilité. Pire encore l’appétit pour le risque mondial est en berne : entre les rumeurs de hausse des taux au Japon et la ruée vers des valeurs plus tranquilles, les traders ont pris la poudre d’escampette.

Un indicateur technique phare indique une baisse à venir

Un nouveau graphique de l’analyste Northstar Charts montre que le MACD mensuel du Bitcoin a validé une « bear cross », un signal qui a toujours été le signe avant-coureur de corrections sévères.

En 2018 et 2022, cette même croix du MACD a sonné le glas pour le Bitcoin, ouvrant des marchés baissiers longs de plusieurs mois. Le scénario se répète aujourd’hui à l’identique, laissant penser que le Bitcoin n’en a peut-être pas fini avec la purge et pourrait s’installer dans un hiver plus long, à moins que les acheteurs ne se réveillent vraiment.

Même si le MACD n’est pas une boule de cristal, il sonne souvent le tocsin d’un momentum à long terme qui flanche. Et cette fois, le timing est on ne peut plus parlant : il tombe en plein déluge de liquidations, de sorties des ETF et de frilosité générale sur les marchés.

Bitcoin monthly MACD not in it's most bullish configuration… pic.twitter.com/TDOxXp4HBA — Northstar (@NorthstarCharts) November 30, 2025

Mais dans l’ombre de ce Bitcoin qui vacille, un projet trace sa route à contre-courant. Bitcoin Hyper, le Layer-2 le plus rapide sur les starting-blocks, est maintenant à un cheveu de rafler 29 millions de dollars de financement, tandis que les investisseurs doublent la mise sur son ambition de fond.

Pourquoi le Bitcoin était condamné à rester simple et comment Bitcoin Hyper casse la règle du jeu

La demande sur laquelle Bitcoin Hyper mise n’a jamais existé pour le Bitcoin : un univers où le BTC sert vraiment, au quotidien, au lieu de dormir sagement sur un portefeuille froid.

La base du Bitcoin a été volontairement bridée à la source. Son langage de programmation n’est pas Turing-complet, un coup de génie de Satoshi pour verrouiller la sécurité, éviter les usines à gaz et les bugs à tout va, mais qui le rend incapable de faire tourner des applications complexes.

Ce choix fait du Bitcoin le coffre-fort numérique ultime, mais il lui ferme aussi la porte aux usages à grande échelle qui nécessitent de la vitesse.

Solana, de son côté, répond présent sur la vitesse et les coûts dérisoires dont les développeurs ont besoin pour leurs apps, DeFi, gaming, paiements, réseaux. Mais avec à peine plus de 865 validateurs actifs (sur les derniers jours), il ne fait clairement pas le poids face à la décentralisation monstre du Bitcoin et sa sécurité de fer.

Bitcoin Hyper, la pièce manquante du puzzle?

Les applications naissent dans l’écosystème Solana (via la SVM), mais trouvent leur ancrage ultime et leur légitimité dans le Bitcoin. Le mécanisme est limpide : via un pont, des BTC sont gelés sur la base, et des clones (bitcoin wrapped) voient le jour dans l’univers Bitcoin Hyper. Ces BTC tokenisés naviguent alors en toute liberté dans la galaxie des applications SVM.

Résultat : le BTC, autrefois figé, prend enfin vie et circule dans un écosystème où il devient le nerf de la guerre pour chaque application.

Cerise sur le gâteau : la dernière mise à jour du projet s’accompagne de tests qui démontrent noir sur blanc qu’Hyper peut tenir la cadence des apps en temps réel, tout en gardant le cordon ombilical solidement attaché à la couche mère Bitcoin.

Performance defines what’s possible. ⚡️ Bitcoin Hyper is benchmarking how to deliver Solana-grade throughput on a Bitcoin-anchored SVM rollup—balancing speed, cost, and security with real data, not hype. Read more: https://t.co/dq0itEGBR8 pic.twitter.com/n26s7C28N5 — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) November 27, 2025

Si cet écosystème décolle, une fraction même minime du Bitcoin en circulation qui affluerait vers Bitcoin Hyper représenterait des milliards de dollars de BTC enfin en mouvement, poussés par l’usage réel. Une première absolue en seize ans d’histoire du Bitcoin. C’est ce scénario en or qui fait aujourd’hui tourner les têtes.

Les gros portefeuilles voient en HYPER le jackpot de demain

Le soutien au projet a littéralement pris feu. Depuis le lancement de la prévente, l’adhésion est fulgurante, et pendant deux mois, des baleines solitaires ont mis le paquet avec des achats records, se constituant chacun un gros paquet de jetons HYPER.

L’une a mis 833 000 dollars sur la table en octobre, une autre a presque cassé la banque avec un demi-million de dollars le mois dernier.

Ces investisseurs ont parfaitement saisi la partition d’HYPER dans l’orchestre. Comme l’ETH est le carburant d’Ethereum, HYPER est le sésame qui règle les frais, fait tourner les transactions sur la plateforme SVM et assure la sécurité du réseau via le staking.

La mécanique est implacable : plus l’écosystème Bitcoin Hyper grandit, et plus les applications ont besoin de BTC encapsulé pour de vrais échanges, plus la demande pour HYPER monte en flèche.

Les investisseurs misent donc sur un double dividende : le Bitcoin gagne une nouvelle jeunesse utilitaire, et HYPER devient le rouage indispensable qui fait tourner la machine. Un actif devient la monnaie de tous les jours ; l’autre devient le moteur qui fait vrombir toute l’économie.

Comment obtenir du HYPER ?

Pour mettre la main sur HYPER tant que c’est encore possible, direction le site de la prévente Bitcoin Hyper. Là, vous pouvez acheter avec du SOL, de l’ETH, de l’USDT, de l’USDC, du BNB, ou même en un clic avec votre carte bancaire.

Le conseil de l’équipe ? Utilisez Best Wallet, le portefeuille qui fait l’unanimité pour gérer vos cryptos et votre Bitcoin. HYPER y est déjà listé dans la rubrique « Prochains Tokens » : un jeu d’enfant pour acheter, suivre et récupérer vos jetons le jour J.

Best Wallet est à télécharger sur Google Play et l’Apple App Store.

Pour ne rien rater et être dans les premiers informés, rejoignez sans tarder les groupes officiels sur Telegram et X (ex-Twitter). C’est là que ça se passe !

Toutes les infos sont sur le site de Bitcoin Hyper :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.

